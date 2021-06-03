دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية 1442 الرابط وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية 1442؛ أحد البرامج التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف تحسين رواتب المدارس الأهلية 1442 “الخاصة”، التي تختلف عن أجور العاملين في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بالوظائف التي يعلن عنها القطاع الخاص دون انتظار وظيفة القطاع العام.

دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية 1442

يعد التسجيل في برنامج دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية 1442 والخاصة من الخدمات الإلكترونية العظيمة التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية للعاملين في تلك المدارس، خاصةً وأن معظم العاملين في تلك المدارس تتصاعد شكواهم نتيجة تدني رواتب المدارس الأهلية 1442 بالمقارنة مع رواتب المدارس الحكومية؛ لذلك انطلقت فكرة دعم رواتب المدارس الأهلية 1442؛ حيث يقوم الصندوق بدعم الرواتب لمدة خمس سنوات من خلال تحمل 50% من الراتب.

طريقة التسجيل في دعم رواتب المعلمين

يستطيع معلمي المدارس الأهلية التقديم في برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442 الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط صندوق الموارد البشرية. التسجيل في نظام التدريب والتوظيف. الانتقال إلى تبويب دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية. العمل على تقديم طلب التسجيل في البرنامج. العمل على تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

شروط التسجيل في دعم رواتب المدارس الأهلية 1442

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية بعض الشروط الواجب توافرها عند التقديم في برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442:

يجب أن تقوم المدرسة بالاشتراك في برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442.

يشترط أن تكون المدرسة مسجلة في نظام حماية الأجور، ونظام التأمينات الاجتماعية.

يجب أن تكون المدرسة التي ترغب في التقديم في برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442 في النطاق الأخضر والبلاتيني.

يشترط أم يزيد راتب المعلم عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المعلم مسجلًا في التأمينات بدوام كامل.

يشترط ألا يكون المعلم قد استفاد من أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

في النهاية نكون قدمنا أهداف برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442، بالإضافة إلى ذلك قدمنا طريقة وشروط التسجيل في دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية 1442.