طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة موقع غزوان gzwan أونلاين.. نفذ الخطوات في دقيقة

طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة موقع غزوان gzwanتهم العديد من الشباب في المملكة العربية السعودية من الجنسين المتقدمين على وظائف جدارة باعتباره أكبر نظام خدمى للتوظيف في المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اختيار أفضل الكوادر البشرية في السعودية لشغل الوظائف الإدارية والتعلمية في مختلف القطاعات، لذلك طرحت التقديم على وظائف جدارة على موقع غزوان gzwan أونلاين لضمان الوصول لجميع المتقدمين في المملكة العربية السعودية، كما أن طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة موقع غزوان تسهل على المسئولين المفاضلة بين المتقدمين من خلال قاعدة معلومات شاملة عن جميع المتقدمين.

طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة موقع غزوان

تتسم طريقة حساب نقاط المفاضلة في نظام جدارة للمتقدمين على الوظائف الإدارية والتعليمية ضمن نظام الخدمة المدنية لتحويل المعدل التراكمي إلى نسبة مئوية عبر موقع غزوان الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

أدخل على موقع غزوان الإلكتروني

اختر حساب نقاط المفاضلة

اختيار الوظائف المتاحة “الوظائف التعليمية – الوظائف الصحية- الوظائف الإدارية”.

إضافة البيانات المطلوبة شاملة “تاريخ نهاية التقديم باليوم والشهر والسنة، وكذلك تاريخ التخرج، نوع المعدل، النسبة”.

الضغط على أيقونة احسب.

اختر الدرجات ” الأقدمية – المعدل – مجموع النقاط”.

نقاط المفاضلة بجدارة

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نقاط المفاضلة بجدارة لجميع المتقدمين في الوظائف الإدارية لمختلف القطاعات الدولة، حيث توفر وزارة الموارد البشرية عددًا من الوظائف الخالية، وتحدد نقاط المفاضلة بجدارة بمعايير محددة على اختيار جميع المتقدمين على أن تكون معايير الاختيار على منصة جدارة الإلكترونية على النحو التالي:

تحدد نسبة المعدل التراكمي في نقاط المفاضلة 40%.

نسبة اختبار قياس الوطني من إجمالي النقاط 40%.

تحدد النسبة الخاصة بسنة التخرج من نقاط المفاضلة 20%.

وجدير بالذكر أن طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة موقع غزوان وفق النسب السابق ذكرها، على أن يتم حساب إجمالى النقاط لكل متقدم واختيار الأفضل لشغل الوظائف الجديدة.