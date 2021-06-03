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قانون العمل السعودي للوافدين الأجانب واجراءات مكتب العمل للقطاع الخاص،تهتم المملكة العربية السعودية بمستحقات الوافدين الأجانب القادمين إلى المملكة للعمل بها وتهتم المملكة منذ اليوم الأول لاستلام الوظيفة حتى فترة نهاية الخدمة نوضح في هذا المقال قانون العمل السعودي الجديد التي تقوم المملكة بتطبيقه حتى يتم التحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حتى يصبح نظام العمل اكثر استقرار وأمان، وحافظ على حقوق كل منهما، ويوضح المقال اهم القرارات الصادرة الجديدة لقانون العمل السعودي وتتضمن الأتي. اجراءات مكتب العمل للقطاع الخاص اهتمت وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بتقديم بعض من القرارات الهامة والتعليمات الواجب تنفيذها بالقطاع الخاص، للاحتفاظ بحقوق الوافدين الأجانب داخل المملكة، وتتلخص الحقوق في الأتي. الدخول إلى الممكله العربية السعودية بطريقه نظاميه. مراعاة الوافد الأجنبي القادم للسعوديه للعمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع تخفيضها في شهر رمضان إلي 6 ساعات. أن يكون الوافد القادم إلى المملكة للعمل من أصحاب الكفاءات المهنية. أن يحصل العامل على اجازة سنويه مددتها 21 يوما وتزيد إلى 30 يوما إذا عمل لمدة خمس سنوات متتاليه. قانون العمل السعودي الجديد 1442 للوافد الأجنبي الحق في الحصول على اجازة عارضه،في حالة زواجه أو حاله وفاة يمكنه الحصول على ثلاث أيام.

أن يكون العامل تحت مسئوليه صاحب العمل والمؤسسة.

لا يستطيع صاحب العمل حجز مرتب العامل دون مستند قضائي.

من حق الوافد الامتناع عن العمل إذا تجاوز مدة الساعات المصرح بها،أو حدث فعل مس كرامته يؤدى إلى أهانته.

يجب على صاحب العمل أبلاغ العامل بإجازته قبل المدة 30 يوم.

أن يسمح صاحب العمل أعطاؤه فرصه للاستمتاع بإجازته الرسمية الأسبوعية دون الخصم من الراتب.

يسمح قانون العمل السعودي للقطاع الخاص عن كل سنه عمل بها أن يحصل على على نصف الراتب، اذا عمل لمدة سنتين حتى خمس سنوات يحصل على راتبه عن كل سنه مكافأة نهاية الخدمة. قانون العمل السعودي للوافدين الأجانب داخل الممكله يقوم صاحب العمل بدفع الأجر للعامل في المؤسسة، ويسمح باستلام الراتب بأحد البنوك إذا وافق العامل. في حاله أصابة العامل فأن صاحب العمل ملزم بالعلاج كامل. ويحق لصاحب العمل إذا تم التقصير من جانب العامل بتوقيع غرامه وإرسال إنظار،وحرمانه من المكافآت. يحق لصاحب العمل إذا اكثر العامل من الغلطات أن يقوم بتأخير الترقية والفصل من العمل. العامل ملزم واجبات لابد من تنفيذها مثل نقل المعلومة بطريقه صحيحه،والحفاظ على جميع الآلات والمعدات معايير الأمن والسلامة. حقوق العمال الوافدين للمملكه في قانون العمل السعودي هناك العديد من الحقوق التي وافق عليها قانون العمل داخل المملكة العربية السعودية وتشمل. المسئولية الكاملة عن العامل وعن حياته. لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم الراتب دون أذن قضائي. لا يسمح لصاحب العمل أن يقلل الراتب المتفق عليه في العقد. يجب على صاحب العمل أن يقدم كافه التسهيلات لكى يقوم العامل بعمله على اكمل وجه. إذا قام العامل بالقدوم إلى تقديم استقالته يجب أخطار صاحب العمل أولا،ويحصل على نهاية الخدمة نصف راتبه. يحصل العامل على راتبه بالعملة السعودية وهى ( الريال السعودي). الطبقة المستهدفة من قانون العمل السعودي الجديد هناك العديد من الفئات والطبقات التي يخاطبها هذا القانون. قوانين رخصه مزاوله العمل. اجراءات متعلقه بالإقامة. قوانين متعلقه بتكاليف الاستقدام. عقود العمل الخاصة بالوافدين الأجانب. تحديد ساعات العمل،و الاجازات المستحقة للعامل. طرق إنهاء عقد العامل من المؤسسة. هيئه تسويه الخلافات العمالية. الاجازات في قانون العمل الجديد في المملكة يهتم قانون العمل الجديد داخل المملكة العربية السعودية الإجازة المستحقة للعاملين سواء قطاع الخاص أو الحكومي. يحق للعامل الحصول على اجازة سنويه من 21 إلى 30 يوما سنويا. إذا عمل لمدة خمس سنوات متتاليه، يحصل على اجازة سنويه مدفوعه الأجر. من حق العامل ترحيل أجازته السنوية إلى العام القادم. بعد قضاء ثلاث شهور من العمل، يحق له الحصول على اجازة مرضيه، بشرط وجود مستندات تثبت مرضه من الجهات المختصة وتتلخص الاجازات على النحو التالي. خمسه عشر يوما مدفوعه الأجر.

عشرون يوما مدفوعه الأجر.

عشرون يوما اخرين تكون بدون اجر.

في الاجازات السنوية يتم احتساب يوم الجمعة من ضمن الاجازات السنوية، إذا كانت في نهاية الإجازة فلا يتم احتسابها.

في الأعياد والمناسبات الرسمية يمنح العامل اجازة كامله بأجر كامل. الوسوم عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين الأجانب واجراءات مكتب العمل للقطاع الخاص error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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