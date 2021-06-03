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عمر شويل - جدة رابط أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1442، من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من طلاب الثانوية العامة. ذلك حتى يمكنهم الحصول على فرص تدريب مميزة من خلال البرنامج، وبالتالي يمكنهم الالتحاق بوظائف متميرزة بعد الحصول على الشهادات الجامعية.

و في السطور القادمة نتعرف على كيفية التسجيل في أرامكو، بالإضافة إلى التعرف على شروط القبول في البرنامج.

مميزات أرامكو لخريجي الثانوية العامة

يفضل الكثير من خريجي الثانوية العامة الإلتحاق ببرنامج أرامكو للأسباب التالية:

الحصول على فرص تدريب مقبولة، وبالتالي يمكن للطلاب أن يحصلوا على وظائف مرموقة في أرامكو السعودية.

تأهيل الطلاب لسوق العمل، بعبارة أخرى، التدريب الجيد للتعامل مع متطلبات العمل العصرية.

تطوير المهارات الطلابية، وبالتالي يمكنهم التعامل مع هذه المهارات واستغلالها لصالح اكتساب فرص عمل جيدة.

يعمل هذه البرنامج على تعليم الطلاب المهارات الإلكترونية، وبالتالي يمكنهم التعامل مع الأدوات التكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل.

يضيف هذا البرنامج للطلاب تعليم اللغات الأجنبية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء في مجال اللغات.

رابط تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1442

يمكن للطلاب الاستفادة من مميزات برنامج أرامكو للتدريب من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لبرنامج أرامكو.

يتم الضغط على زر ” الالتحاق بالبرنامج”

يدخل الطالب كل من رقم السجل المدني، كما يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

يتم تعيين كلمة مرور خاصة بالطالب، وبالتالي يمكنه من متابعة الحساب في أي وقت.

يقوم الطالب بإدخال باقي البيانات الخاصة به في الاماكن المخصصة له، بالمثل كباقي البيانات.

يتم إرفاق كافة الأوراق الرسمية، وبالتالي يمكن مطابقتها مع البيانات الموجودة.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام، وبالتالي يمكن للطالب متابعة تسجيل الحساب.

شروط التسجيل في برنامج أرامكو لطلاب الثانوية العامة

قبل كل شئ، هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في الطالب، وعلى ذلك يمكنه التسجيل في البرنامج:

أن يكون مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة قد تخطى 75%، كل لا يتم رفضه في التسجيل في البرنامج.

يجب أن يكون الطالب من خريجي السنوات الأربعة الماضية، وعلى ذلك يمكن للطالب التقديم في البرنامج.

لابد أن يتجاوز الطالب نسبة 72% من اختبارات القدرات قبل التسجيل في البرنامج، .

على الطالب ان يقوم بإرفاق الملفات المرورية، إلى جانب الأوراق الرسيمة.

وفي الختام، يجب التأكيد أن برنامج أرامكو لخريجي الثانوية العامة يكون أحد المتطلبات الهامة التي تؤهل الخريجين لسوق العمل، لأجل ذلك يجب أن يسعوا إلى الحصول على التدريب في برنامج أرمكو، حيث يمكنهم الإلتحاق بالوظائف المرموقة.