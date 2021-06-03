موعد فتح الطيران السعودي لمصر 2021/1442 وشروط السفر الجديدة

موعد فتح الطيران السعودي لمصر 2021/1442 يتساءل عنه الكثيرون حيث يقدم الكثير من السعوديين إلى زيارة مصر في موسم الصيف لتحسن الجو والاستمتاع بالإجازة الصيفية خاصة، أن المملكة العربية السعودية بها العديد من المصريين العاملين على أراضيها وينتظرون الصيف كل عام لزيارة أهاليهم في مصر، ومع انتشار فيروس كورونا كانت قد حظر المملكة العربية السعودية الطيران 2021 لفترة محدودة، ثم عادت وأعلنت عن موعد فتح الطيران السعودي لمصر 2021/1442 خلال الأيام الماضية ولكن هناك شروط السفر بين مصر والسعودية التى يجب على الجميع أن يتبعها قبل دخول الممكلة العربية السعودية أو قبل دخول مصر لمنع تفشى الوباء بين الدولتين، بعد مباحثات المسئولين عن أنسب حل لعودة الطيران السعودي في ظل كورونا.

موعد فتح الطيران السعودي لمصر 2021/1442

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن موعد فتح الطيران السعودي لمصر 2021/1442 ضمن الدولة المسموح لها دخول المملكة في الخامس من شوال 1442هـ الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام 2021م، كما وضع شروط السفر من مصر والسعودية بعد التنسيق مع وزارة الصحة لحماية المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية أو حتى في مصر من الوباء الذي مازال يهدد حياة البشرية.

شروط السفر بين مصر والسعودية

بعد تصريحات وزارة الصحة في كلا من المملكة العربية السعودية ومصر، حددت شروط السفر بين مصر والسعودية من قبل شركات السياحة على النحو التالي:

فحص PCR لمن هم فوق 8 سنوات قبل السفر بمدة 72 ساعة، باستثناء المواطنون السعوديون، والدبلوماسيون، والكوادر الطبية المصريّة العاملين في القطاع الصحيّ السعودي.

حجر صحي مؤسسي 7 أيام.

إجراء عدد 2 فحص PCR، الأول عند الوصول، والثاني بعد مرور 6 أيام.

تسديد رسوم الحجر المؤسسي قبل السّفر.

شروط شهادة pcr للمسافرين بين مصر والسعودية