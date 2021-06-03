نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي دعم ساند للمفصولين وحالات إيقاف الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم السطات السعودية العديد من المبادرات وأوجه الدعم للمواطنين في المملكة، ومنها هذه الخدمات المميزة دعم نظام ساند للمفصولين والمستبعدين عن العمل عن خارج إرادتهم، حيث تحرص السلطات علي المحافظة علي حقوق المواطنين والمقيمين علي أراضيها، ويتطلب الحصول علي دعم ساند استيفاء بعض الشروط ويكون خاص لبعض الحالات كما أن هناك حالات يتم وقف صرف الدعم.

وفي السطور التالية نتعرف علي نظام ساند وشروط ساند للمفصولين وحالات استحقاق الدعم وشروط الحصول علي الدعم وحالات إيقاف صرف التعويض ومدة الاشتراك وغيرها من المعلومات المتعلقة.

ما هو نظام ساند

أطلقت السلطات في المملكة العربية السعودية، نظام ساند الذي يعتبر من أنظمة التكافل الاجتماعي التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويهدف النظام التأمين ضد التعطل عن العمل لحماية المواطنين السعوديين الذين فقدوا الوظائف لظروف خارجة عن الإرادة حيث تساعد الموظف التارك عن العمل مجبرا وخلال الفترة التي يمكنه من خلالها الحصول علي فرصة عمل جديدة حيث يحصل الموظف المتعطل علي دخل مادي شهري مع توفير له فرص للتدريب والتأهيل ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة وهو قانون يطبق علي جميع المواطنين المشتركين في المعاشات مع نظام التأمنيات الاجتماعية.

ويشترط الحصول علي الدعم أن يكون المشترك يقل عمره عن 59 عاما وألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهر في نظام التأمينات وألا يكون للمشترك دخل آخر، ويلزم إلزام صاحب العمل علي مراجعة مكتب التأمينات الاجتماعية لتعديل سبب الاستبعاد حيث يقدم المستندات المثبتة للاستبعاد وفي حالة عدم التجاوب يمكن التوجه لتعديل سبب الاستبعاد في أقرب مكتب للتأمينات ومن ثم تقديم ما يثبت أو من خلال رفع شكوي علي صاحب العمل في الهيئات العمالية.

ويستحق الموظف التعويض للمرة الأولي في حالة العمل في عمل يخضع لهذا النظام مدة تصل إلي 12 شهر خلال الـ 36 شهرا التي تسبق مطالبة الدعم للمرة الأولي حسب التأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق تعويض نظام ساند

وضعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط التي تتوافر في المواطن حتي يمكنه الحصول علي تعويض من نظام ساند والتي جاءت علي النحو التالي:

يشترط أن يكون المواطن طالب الدعم سعودي الجنسية ولا يمنح الدعم للأجانب. أن يكون تم فصل المتقدم عن العمل عائد للمشترك ويشترط أن يكون ترك العمل مجبرا رغما عنه. يشترط ألا يكون للمتقدم دخل من أي عمل وأن يكون لدية الرغبة في البحث عن فرصة عمل جديد بكل طاقته. عمر المتقدم لابد ألا يتعدي الستن عاما وأن يجري تسجيل الدخول إلي التأمينات الاجتماعي. أن يلتزم المتقدم في التدريبات وأن يتبع الإرشادات التي تضعها الوزارة.

حالات إيقاف صرف تعويض ساند

هناك بعض الحالات التي يتم إيقاف صرف تعويض ساند عن المستفيد من نظام التأمين بعد التعطل عن العمل فوريا في الحالات التالية:

في حالات الوفاة وفي حالة بلوع سن 60 عاما.

في حالة مغادرة المملكة العربية السعودية وفي حالة زوال شرط من شروط الاستحقاق.

عند عدم القدرة علي العمل وفي حالة عدم الالتزام بالتدريب دون مسوغ مقبول.

في حالة وجود دخل شهري من عمل آخر وإذا لم يعد مسجلا في وزارة العدل.

في حالة أن لم يكن المتقدم غير جاد ونشط في البحث عن فرصة عمل جديدة.

عدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

مدة الاشتراك المستحقة للحصول على تعويض ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك المطلوبة للحصول علي تعويض من نظام ساند علي النحو التالي: