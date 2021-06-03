شروط التسجيل في دعم رواتب المدارس الأهلية 1442 للمعلمين والمعلمات

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عمر شويل - جدة رواتب المدارس الأهلية 1442 تختلف بطبيعة الحال عن رواتب المدارس العامة، لذلك أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية؛ وذلك بهدف دعم الرواتب وزيادتها بحيث تتناسب مع رواتب المعلمين في المدارس الحكومية، وهذا من شأنه يشجع الشباب الباحث عن العمل على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، خاصةً وأن هناك عزوف عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص نتيجة تدني الرواتب والأجور.

برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج دعم رواتب المدارس الأهلية 1442 بنسبة 50% من الراتب لمدة خمس سنوات؛ وذلك بسبب رفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية التي تقل بشكل ملحوظ عن رواتب المعلمين في مدارس القطاع العام، وبالتالي تصبح الرواتب متناسبة مع المجهود البدني والعقلي الذي يبذله المعلم في سبيل توصيل المعلومة للطلاب، ليس هذا فحسب بل تشجيع الباحثين عن عمل على الالتحاق بتلك الوظائف في القطاع الخاص بعد أن أصبحت الرواتب عالية.

شروط التسجيل في برنامج دعم رواتب المعلمين

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية بعض الشروط الواجب توافرها في المدارس الأهلية التي ترغب في التقديم في برنامج دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية:

ينبغي أن تكون المدرسة مسجلة في برنامج دعم أجور المعلمين، بالإضافة إلى نظام حماية الأجور.

يجب أن تكون المدرسة مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا يقل راتب المعلم الشهري في تلك المدارس عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون المدرسة في النطاق الأخضر والبلاتيني.

يجب أن يكون المعلم مسجل في التأمينات موظف بدوام كامل.

يشترط ألا يكون المسجل في برنامج دعم الأجور طالب في أي جهة تعليمية أو تدريبية.

يجب ألا يكون المعلم مستفيد من أعد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في برنامج دعم المدارس الأهلية 1442

تقوم المدرسة الأهلية “الخاصة” التي تنطبق عليها شروط دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية بالتقديم في البرنامج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي صندوق تنمية الموارد البشرية. التسجيل في نظام التدريب والتوظيف. الانتقال إلى تبويب دعم المعلمين. القيام بتقديم طلب دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية. العمل على كتابة البيانات في الحقول الفارغة.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات التسجيل في برنامج دعم رواتب المعلمين في المدارس الأهلية، بالإضافة إلى شروط التقديم في دعم رواتب المدارس الأهلية 1442.