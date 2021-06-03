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عمر شويل - جدة رابط غزوان لحساب نقاط المفاضلة في جدارة من الموضوعات التي تشغل بال المتقدمين للوظائف. بعبارة أخرى، تساعد هذه النقاط الموظفية في الحصول على الوظائف المناسبة بالأولوية في التعيين، لذلك ينبغي أن يتم حساب نقاط المفاضلة حتى يتمكن المواطن من الحصول على الوظيفة المناسبة.

لأجل ذلك في السطور التالية نقوم بتعريف نظام المفاضلة في جدارة، إلى جانب رابط موقع جزوان التي يتم من خلاله حساب النقاط.

رابط غزوان لحساب نقاط المفاضلة

قبل كل شئ يجب، يجب التوضيح أن حساب نظام المفاضلة هو عبارة عن نظام تراكمي يتم من خلاله حساب نقاط المتقدم. بعبارة أخرى يكون لكل مواطن حساب تراكمي من النقاط، يتم تحويله إلى نسب مئوية فيما بعد. ويكون الأولوية في التوظيف لمن هو أعلى نسبة.

وعلى ذلك، قامت بعض المواقع الإلكترونية بتقديم خدمة حساب نقاط المفاضلة ومن بينها موقع غزوان. و يتم حساب النقاط من خلال الآتي:

يقوم المتقدم على الوظيفة بالدخول على الرابط الرسمي لموقع غزوان.

يتم الضغط على اختيار “حساب اختيار المفاضلة”.

يقوم المواطن بالضغط على الوظيفة المراد التقديم عليها، مثل الوظائف التعليمية والصحية وغيرها.

يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، والتخصص الجامعي.

وبالمثل، يتم ادخال باقي البيانات من تاريخ التخرج، والجنسية.

يتم الضغط على زر” حساب النقاط”، وبالتالي تظهر النقاط كاملة بالمعدل التراكمي.

كيفية حساب نقط المفاضلة عبر جدارة

يعتبر حساب نقاط المفاضلة من الأسس التي يعتمد عليها المواطن خلال التقديم على الوظائف، حيث يكون لكل صفة أو شهادة نقاط خاصة بالمواطن.

بعبارة أخرى، يكون لتاريخ الميلاد نقاط معينة، وللشهادة الجامعية نقاط، ولحالته الصحية الخاصة أو إذا كان لديه امراض، المستوى التعليمي، وغيره من البيانات التي يتم حسابها في هذا النظام.

لأجل ذلك، يكون على المواطن حساب النقاط الخاصة به قبل التقديم على الوظائف المتاحة عبر منصة جدارة، حيث أنه في حالة كان المعدل التراكمي للمواطن مرتفع، تزيد من فرصته في الحصول على الوظيفة.

أهمية نقاط المفاضلة للمتقدمين على الوظائف

ينبغي على المواطن التاكد من معدل النقاط التراكمي، ذلك من خلال رابط غزوان لحساب نقاط المفاضلة في جدارة لكي: