الاستقالة الوافد الأجنبي في قانون العمل السعودي

استقاله الوافد الأجنبي الغير سعودي في قانون العمل السعودي، يعتبر العقد هو الرابط بين صاحب العمل والعامل ويعطى الحق لكل منهما في إنهاء العقد، حيث يمكن للعامل أن يقدم طلب استقالته من عمله، ونجد أن في بعض الأحيان أن العامل يجد فرصه للانتقال من قطاع إلى قطاع اخر،ونجد أن المادة 80 من قانون العمل السعودي توضح كل ذلك.

المادة 80 من قانون العمل السعودي

من حق العامل أن يقدم استقالته من وظيفته ويقوم بفسخ العقد.

يسمح قانون العمل السعودي تقديم الاستقالة لغير السعودين،على أن يتم تقديم الاستقالة بطريقه خطيه إلى صاحب العمل.

يوضح القانون أيضا المدة المحددة في نظام العمل السعودي ، بحيث لايمكن أن يقدم استقالته قبل هذه المدة.

أن يكون طلب الاستقالة واضح.

الشروط الاستقالة في قانون العمل السعودي

يحق للعامل أن يطلب بفسخ العقد والتنازل عن جزء من مستحقاته التي كانت في عقد العمل. أن يقدم العامل الاستقالة في صورة مكتوبه أو خطيه ولا يعتمد على الاستقالة الشفهية. يلتزم العامل بمدة الأشعار التي تبدأ من تاريخ تقديم الاستقالة. أي مخالفه في هذه البنود يعرض المخالف للعقوبات،فلا يحق للموظف أو العامل أن يتنازل عن حقه.

الموافقة على الاستقالة أو رفضها في قانون العمل السعودي

نجد أن هناك حالات يمكن فيها قبول الاستقالة، وحالات لا يمكن قبول الاستقالة.

يتم الموافقة على الاستقالة أذا كان هناك سبب واضح،ويوم العامل بتوجيه أشعار للمدير أو المسئول يوضح أسباب الاستقالة. لا يحق للعامل ترك العمل لا بعد مرور 60 يوما من تاريخ الأشعار. يتم قبول الاستقالة إذا كانت رغبه الطرفين وتكون موافقه العامل كتابيا. إذا انتهى النشاط التي يعمل بها العامل تعتبر الاستقالة مقبوله. من الممكن أن ترفض الاستقالة لفترة معينه أو تتم التأجيل قبولها أذا كانت مصلحه العمل تتوقف على ذلك.

شروط انتهاء عقد العمل السعودي