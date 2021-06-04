نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج نتائج قياس والرخصة المهنية عبر توكلنا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق توكلنا السعودية عن الآلية المتبعة للاستعلام عن نتائج قياس والرخصة المهنية من خلال صفحة توكلنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال نشر تويتة له يؤكد بها إمكانية حصول المستفيد على نتائج قياس والرخص المهنية عبر لوحة التحكم بالتطبيق، فيما يلي توضح لك المزيد من التفاصيل.

كيفية استخراج نتائج قياس والرخصة المهنية

أوضح تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية على موقع تويتر كيفية استخراج نتائج قياس والرخصة المهنية والاستعلام عن النتيجة بسهولة، ويكون هذا من خلال الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بتطبيق توكلنا، ثم النقر على أيقونة نتائج قياس، للاستعلام عن النتيجة ومعرفتها بالتفصيل، كما أكد التطبيق على المستفيدين ضرورة تحديث التطبيق حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمة على أكمل وجه.

كما أوضح توكلنا أيضًا انه يقوم بتوفير خدمة التنبيه لعرض نتائج قياس على الشاشة الرئيسية، ويتم هذا بمجرد الإعلان عن النتيجة ورصدها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

خطوات التسجيل في توكلنا

حتى تتمكن من التسجيل في تطبيق توكلنا والحصول على خدماته التطبيق المختلفة بما فيها الاستعلام عن نتائج قياس، يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل التطبيق على جوالك.

ثم تسجيل الدخول عبر الضغط على تسجيل مستخدم جديد وملء البيانات المطلوبة.

تحصل على رمز التحقق على هاتفك الجوال الذي تم تسجيل مُسبقًا في بوابة أبشر الإلكترونية.

بعدها قم بتحديد محل الإقامة على الخريطة بدقة.

ثم أجب على الأسئلة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

ثم حدد التابعين والمكفولين من العائلة والعمالة المنزلية.

من الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا هو تطبيق رسمي اعتمدته وزارة الصحة السعودية للتقنين من انتشار فيروس كورونا، وقد تم تطويره من المركز الوطني للمعلومات لتقديم العديد م الخدمات المختلفة للأفراد بالمملكة العربية السعودية.