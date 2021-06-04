رابط وشروط التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لحملة الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لطلاب الشهادة الثانوية؛ حيث تعد الكلية التقنية العالمية أحد الكليات الحكومية التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تهدف إلى تخريج دفعة من الطلاب السعوديين على درجة عالية من التدريب التقني والمهني الذي يعتمد على تطبيق أفضل معايير الجودة، لذلك يحصل الطالب في نهاية التدريب على شهادة دبلوم معتمدة تمكنه من العمل في مجال الطيران كفني محترف يعتمد عليه.

موعد التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

تبدأ عملية التسجيل والتقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو، على أن يستمر التقديم مدة ثلاثة أشهر، بالتالي تستمر الكلية في استقبال طلبات التقديم حتى شهر أغسطس، بالتحديد يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، من المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الكلية التقنية العالمية من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك www.ic.edu.sa، ولكن لن يلتفت للطلبات التي تقدم فيما بعد الموعد المحدد.

شروط التقديم في الكلية التقنية العالمية

القبول في الكلية التقنية العالمية يتطلب توفر مجموعة من الشروط في المتقدم، أهمها:

الجنسية السعودية للمتقدم.

السلوك الحسن والسيرة الطيبة.

اللياقة البدنية العالية.

الحصول على الشهادة الثانوية، ولا تريد الفترة على تخرجه من المرحلة الثانوية عن خمس سنوات.

اجتياز الاختبار التحصيلي أحد الشروط الأساسية للقبول في الكلية التقنية العالمية.

اجتياز اختبار القدرات العامة في المركز القومي للقياس والتقويم.

خطوات التقديم في الكلية التقنِية العالمية

يستطيع الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في الكلية التقنية العالمية التسجيل في الكلية من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط التسجيل في الكلية التقنية العالمية. النقر على أيقونة التسجيل. القيام بإدخال البيانات المطلوبة. النقر بالموافقة على شروط التسجيل في الكلية التقنية العالمية. العمل على إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل.

تخصصات الكلية التقنية العالمية

تعدد التخصصات في الكلية التقنية العالمية، وتتنوع بين المسار المدني الذي يحصل الخريجين منه على دبلوم هندسة صيانة الطائرات “هياكل ومحركات”، وهناك أيضًا المسار العسكري الذي تتنوع وتتعدد شهاداته بين دبلوم هندسة صيانة الطائرات في قسم الميكانيكا والإلكترونيات، وكذلك هناك دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار في تخصصات الميكانيكا والإلكترونيات والاتصالات.

الجدير بالذكر أن جميع البرامج داخل الكلية التقنية العالمية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بينما برامج المسار المدني معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، كما أن برامج المسار العسكري معتمدة أيضًا الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

في النهاية نكون قدمنا طريقة وشروط التقديم في الكلية التقنية العالمية، بالإضافة إلى ذلك قدمنا مواعيد التقديم في كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.