نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أنواع السمك في السعودية للشوي والقلي في جدة والخليج العربي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوفر بالمملكة العربية السعودية الكثير من المسطحات المائية الزاخرة بعدد كبير من الأسماك المتنوعة ذات الجودة العالية والمذاق الرائع سواء للشوي أو للقلي، ومن أبرز تلك المسطحات كل من البحر الأحمر والخليج العربي، وتحتوي المملكة على الكثير من المناطق الساحلية التي تضم الأسماك المتنوعة، وبالتالي توفر بالمملكة العديد من مطاعم الأٍسماك الرائعة، فيما يلي نسرد أفضل أنواع السمك في السعودية سواء للشوي أو للقلي في جدة والخليج العربي.

أفضل أنواع السمك في السعودية

تحتوي المملكة العربية السعودية على نسبة كبيرة من الأسماك بمسطحاتها المائية المختلفة، فيما وصلت نسبة الأسماك التي تعيش بالمياه المالحة إلى 90% حيث توفر ما يصل إلى 845 نوع من الأسماك، في حين وصلت نسبة الأسماك التي تعيش في المياه العذبة إلى 30 نوع بنسبة 10% فقط.

تنحصر الأسماك التي تعيش في المياه العذبة في المملكة العربية السعودية في تواجدها في شهاب وادي الدواسر بوسط السعودية.

ولكن إذا نظرنا إلى الأسماك المهددة بالانقراض، فنجد هناك 31 نوع من الأسماك في تلك الفئة.

أما عن أفضل أنواع السمك في السعودية، فهي تتمثل في:

سمك الصافي.

سمك القاروص في المياه العذبة بالبحر الأحمر.

أيضًا سمك الهامور.

سمك الميد.

أسماك الكنعد.

بالإضافة إلى سمك السبيتي.

سمك الشعري.

سمك حمام.

أسماك الحاقول.

سمك القرقفان.

أسماك الزبيدي.

سمك القين.

أيضًا أسماك العندق.

سمك الربيب.

أسماك السود.

سمك الخوفع.

ما هي أفضل الأسماك للشوي بالسعودية ؟

الأسماك المشوية سواء بالفرن أو على الفحم أو في صواني أو على الصاج، تتميز بمذاقها الرائع والطري والسهل الهضم، وبالمملكة العربية السعودية تجد أن أفضل أنواع الأسماك للشوي هي الأنواع التالية:

الزبيدي.

العندق.

البياح.

الميد.

القرقفان.

السبيطي.

القين.

العنفور.

ما هي أفضل أنواع السمك في جدة السعودية ؟

تتميز مدينة جدة باحتوائها على عدد كبير من المطاعم الفاخرة المتخصصة بالمأكولات البحرية، والتي تقدم أفضل أنواع السمك، وأبرز تلك الأسماك:

القاروص.

الشعري.

الفسكر.

الشعم.

الخباط.

الحلوى.

الباسا.

الببغاء.

جراد البحر.

السرطان.

الدنيس.

السبيدج.

التونة.

نابليون.

أما عن أفضل الأسماك المتوفرة بالخليج العربي بالسعودية فهي: