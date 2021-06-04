قسط بأقل راتب بدون كفيل وهامش ربح ثابت السعودى والمقيم

قسط بأقل راتب بدون كفيل عرض تمويلي يكون موضع بحث من قبل الكثير من الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بالتقسيط وبتسهيلات عديدة ، وقد عملت شركة تسهيل للتمويل في المملكة علي تقديم منتجات تمويلية بهامش ربح ثابت يلبي الاحتياجات المالية للأفراد من مواطنين سعوديين أو مقيمين أيضاً ، كما يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وتعتبر شركة تسهيل من أوائل الشركات التي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية متميزة بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح في هذا المقال الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة في المملكة.

قسط بأقل راتب بدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر الشركة المنتج بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل بالإضافة إلى إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. أتاحت شركة تسهيل للتمويل في المملكة للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الاستفادة من عرض قسط بأقل راتب وبدون كفيل أو ضامن. يمكن للعملاء الحصول على تمويل شركة تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل بهامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل في المملكة. توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد من جميع الجنسيات في المملكة. يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 36 شهر.

رابط التقديم على تمويل تسهيل بالتقسيط وشروط الاستفادة من المنتج

وفرت شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت عن طريق تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني لتمويل تسهيل وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل إذا كان عمر الشخص المتقدم بالطلب من 21 سنة وحتي 25 سنة ويعمل في القطاع الحكومي أو الخاص ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي.

أما إذا كان عمر موظف القطاع الحكومي أو الخاص من 25 سنة حتي 60 سنة يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب عن 5000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يشترط ألا تقل عن 3 أشهر للمتقدم السعودي وسنة للمتقدم غير السعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

أما إذا كان الشخص المتقدم من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ولا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى يجب أن يكون المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل تسهيل