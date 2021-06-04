استعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا الإلكتروني

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عمر شويل - جدة نتائج قياس فمن تطبيق توكلنا الإلكتروني؛ حيث أطلق تطبيق توكلنا خدمة إلكترونية جديدة وهي إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا، كما أضاف إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار الرخص المهنية من تطبيق توكلنا أيضًا، كل هذا بهدف تسهيل الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الخدمات، والحفاظ على صحة المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا جراء التزاحم على مكاتب الخدمات.

استعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا

ساهم تطبيق توكلنا في سرعة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتزاحم أمام المكاتب الحكومية، وإهدار الوقت والصحة، وقد أضاف تطبيق توكلنا خدمة استعلام عن نتائج قياس في تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى استعلام عن اختبار التحصيلي، ونتائج الرخص المهنية للمعلمين 1442، ويستطيع المواطنين الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل دخول توكلنا عبر الرابط الرسمي أو عبر التطبيق على الهاتف المحمول.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار قياس التحصيلي

أكد تطبيق توكلنا أنه بإمكان المواطنين المسجلين على منصة أبشر الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا، بالخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا. تسجيل بيانات التسجيل. النقر على أيقونة نتائج قياس من لوحة التحكم. الانتظار حتى تتم عملية التحميل بنجاح. أكد تطبيق توكلنا على ضرورة تحديث التطبيق من أجل تحقيق أفضل استفادة من الخدمات المتاحة عبر التطبيق. وسرعة الحصول على نتائج اختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا، ونتائج الرخص المهنية 1442.

تسجيل دخول توكلنا

تتطلب عملة تسجيل دخول توكلنا والاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي واختبار الرخص المهنية 1442 التسجيل على منصة أبشر، ومن ثم إتمام الخطوات التالية:

تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال. القيام بفتح التطبيق والانتقال إلى تسجيل مستخدم جديد. العمل على تسجيل رقم الهوية أو الإقامة. القيام بكتابة تاريخ الميلاد. الموافقة على الإقرار. إدخال نص الرسالة “رمز التفعيل” على رقم الجوال المسجل في أبشر.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية استعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى نتائج اختبار التحصيلي من توكلنا، ونتائج اختبار الرخص المهنية 1442.