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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة برقم الطلب لمستحقي الضمان الاجتماعي في المقال التالي
نعرض لكم كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لمستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يعد من أكثر الموضوعات التي نالت نسبة كبيرة من البحث عبر محرك البحث “جوجل” بعد التأخر في صرف المستحقات الخاصة بالمواطنين، حيث ما زلنا نترقب صدور الدفعة للمواطنين السعوديين متوسطي ومحدودي الدخل وبعض الأسر التي تضررت بسبب أزمة كورونا حيث توقف العديد من الأعمال، لذا يريد الجميع معرفة مواعيد صرف المنحة لهذا العام، وذلك بسبب التأخير المبالغ فيه في الصرف، كما أن الوزارة لم تعطى موعد محدد لإيداع المبالغ في حسابات المستحقين من دعم المساعدة المقطوعة للعام الهجري ١٤٤٢، وهذه المنحة تقدمها وزارة العمل بناء على توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز حيث يسعيان معا من اجل القضاء على الفقر والحد من حالات العوز داخل المملكة العربية، كما أنهما سيعملان على إعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة حتى يتمكنوا من سد احتياجاتهم اللازمة وشراء المستلزمات اليومية.
شروط استحقاق المساعدة المقطوعة
وضعت وزارة العمل العديد من للشروط والضوابط التي يجب أن تكون متوفرة في الفرد الراغب في الحصول على منحة المساعدات المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي وتلم الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون الراغب في الحصول الدعم لا يقل عن ٣٥ سنة.
- أن يكون الفرد من أصحاب الدخول المحدودة أو المعدومة.
- أن يكون من الأسر التي تسبب فيها أزمة كورونا لبعض الضرر.
- ألا يكون المستفيد يحصل على راتب أكبر مما جعلته الوزارة حد للصرف
- يتم منح حوالى ٣٠ ألف ريال سعودي في المساعدة المقطوعة، ولكن تقل على حسب عدد أفراد الأسر أو حسب الراتب الذي يحصل عليه الفرد المستفيد.
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