نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف ١٤٤٣ وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف ١٤٤٣ حيث قد قام بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمة من أحسن و أفضل الخدمات لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل ألا وهو قرض التسليف لأنه قد شهدت المملكة في الآونة الأخيرة ركود في معظم الأعمال وقد تأثر العديد من أبناء المملكة بهذا الركود الاقتصادي وذلك بسبب انتشار الوباء المنتشر في العالم أجمع بسبب تشتيت عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص وتشريدهم وقد قلة نسبة فرص العمل وبالذات لخريجي الجامعات لذلك قامت المملكة بتوفير هذا القرض للعاطلين عن العمل وخصوصا الشباب حديثي التخرج.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي

يعد بنك التنمية الإجتماعية من أكبر وأهم البنوك بالمملكة العربية السعودية وقد سمي بنك التسليف لأنه يقدم العديد من السلف والخدمات للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك للعاطلين عن العمل والراغبين في زيادة دخلهم وتحسين وضعه المعيشي ويقدم البنك الكثير من التمويلات وهي على النحو الآتي:-

تمويلات العمل الحر.

تمويلات أهل.

تمويلات كنف.

تمويلات نقدية.

تمويلات أخرى للأعمال.

تمويلات الترميم.

تمويلات الزواج .

تمويلات ذود الإدخارية.

تمويل قرض الأسرة بنك التسليف.

قرض نفاد للعاطلين عن العمل ١٤٤٣ه‍ والفئات المستفيدة

قام بنك التسليف السعودي بتقديم قرض نفاد للمواطنين العاطلين عن العمل بالمملكة وقد إنقسم هذا القرض إلى قسمين الأول للتمويل النقدي والثاني للتمويل العيني وقد وفرت المملكة هذا القرض لتقليل نسبة البطالة بالمملكة العربية السعودية وتحجيم فكرة الإئتمان بطريقة غير رسمية وشرعية.

الفئات التي يحق لها الحصول على هذا القرض

أصحاب الحرف والأشخاص أن يحصلوا على هذا القرض هم وأصحاب المهارات الخاصة.

لا يقتصر هذا القرض على العاطلين عن العمل فقط ولكن يشمل أصحاب الدخل الضعيف كذلك.

قام البنك بتقدير وتحديد مبلغ القرض الذي سيحصل عليه المواطن وقدره ٤٠٠٠ ريال سعودي وقد يقوم البنك بخصم هذا المبلغ من المواطن عند إستلامه للقرض الأساسي الخاص به.

أغلب المجالات يمكنها الحصول على هذا القرض إن لم تكن جميعها.

شروط قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف ١٤٤٣

قام بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في المواطن وتتمثل هذه الشروط في الآتي:-

يجب أن يمر عام كامل على الأقل لسداد آخر قرض من أي بنك من البنوك.

يجب أن يكون المتقدم لعمل القرض من أبناء المملكة وحامل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لعمل القرض لا يقل عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٦٠ عاما وهذا الشرط يطبق على الكفيل أيضاً.

يجب على المتقدم لعمل القرض ألا يكون له قرض آخر يقوم بتسديدة في بنك آخر سواء بنك التنمية الاجتماعية أو ابنك آخر داخل المملكة.

ومن الضروري أن يقوم الشخص المتقدم لطلب القرض بتوضيح أي شيئ يخص عمله وإرفاق رخصة مزاولة المهنة .

مراحل حصول العاطلين عن العمل على تمويل قرض نفاد النقدية

يمكن للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة التقديم للحصول على قرض نفاد عن طريق عدة مراحل قام بتحديدها بنك التسليف ومن أهمها ما يلي:-

يقوم صاحب الطلب بتقديمه عبر البوابة الإلكترونية من خلال بوابة نفاذ الموحد.

يقوم بفحص الأهلية الإلكترونية وملئ بيانات النماذج وتحديد موعد البريد.

يجب إرسال المستندات المطلوبة على البريد.

يتم المعالجة والصرف من خلال البنك.

متطلبات التقديم للحصول على قرض العاطلين عن العمل

لقد قام بنك التنمية الإجتماعية السعودي توضيح عدة مستندات لا بد من تقديمها للحصول على قرض العاطلين عن العمل وهذه المستندات هي كالآتي:-

بطاقة الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

رخصة القيادة في حالة قرض السيارة ورقم الايبان.

رقم الجوال الخاص بالمواطن وهو نفس الرقم المسجل على موقع أبشر الإلكتروني.

شهادة العمل الحر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

العنوان الوطني الخاص بالمواطن صاحب طلب الاقتراض.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على شروط قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف ١٤٤٣ وتم توضيح أيضاً بعض المعلومات التي تخص قرض العاطلين بالتفصيل.