قرض العمل الحر بدون فوائد ب150 ألف ريال بالتقسيط الميسر بنك التنمية الاجتماعية

قرض العمل الحر المعروف باسم منتج نفاذ التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يعتبر البنك الأكثر تميز ويمتلك ثقة من العملاء السعوديين لأنه يقدم الكثير من القروض الميسرة التي يوفرها لهم في المملكة وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ لكل العملاء العاطلين والموظفين السعوديين تحت ضوابط وشروط لكي يتيح الفرصة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية فيحصول الآن على التمويل العيني أو النقدي بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد عليه بالتقسيط الشهري الميسر للتمويل حتى 5 سنوات وقد أتاح التقديم عبر الإنترنت على منتج نفاذ من خلال رابط التقديم على قرض العمل الحر الذي الآن من أجل العاطل وأيضاً الموظف السعودي بأستخدام موقع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية عام ١٤٤٢ هجرياً.

الشروط الواجبة للحصول على قرض العمل الحر في المملكة

يجب قبل التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية التأكد في البداية من توفير وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة العمل ثم إرسالها إلى البنك لذلك فلابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة قبل القيام بالتقديم كما يلي بالتفصيل:

يشترط منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة بالتقديم من عمر 21 عام فأكثر من ذلك ويصل إلى 60 عام كحد أقصى عند طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية.

يقوم قرض نفاذ للعمل الحر على توفير وثيقة العمل الحر للعاطل والموظف أولاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ثم تقديمها إلى البنك.

يجب أن يكون المتقدمين مواطنين سعوديين الجنسية ومن العاطلين أو الموظفين السعوديين الراغبين على طلب قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

الموظف في المملكة العربية السعودية لابد أن يكون دخله الشهري لا يتعدى 14 ألف ريال سعودي عبر منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة.

مميزات قرض العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية