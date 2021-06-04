عبر منصة ممارس ودقيقة واحدة فقط خدمة جديدة للترخيص الفوري للمكاتب الهندسية

في إطار التطوير الذي يتم في جميع قطاعات المملكة وإدخال المنصات الإلكترونية وفقاً للتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف إنجاز العمل وسرعة اتخاذ القرار، فقد قامت الهيئة السعودية للمهندسين أمس بالإعلان عن خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية وخلال 60 ثانية فقط، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور وكيل وكالة شؤون تصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، ويأتي التدشين لحرص هيئة المهندسين على تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية.

خدمة الترخيص الفوري:

قام الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تسعى إلى تحسين خدمتها الرقمية التي تقدمها تحت إشراف المهندس فرحان الشمري، وذلك بالإضافة إلى تحقيق الهدف الأساسي الذي تسعى إلى تحقيقه وهو تسهيل رحلة الحصول على الخدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية عدداً من الخدمات أبرزها، إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط، وذلك عبر منصة “ممارس” خلال 60 ثانية فقط، وهذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين ومن خلالها يمكن إصدار رخصة مبنى أو تجديدها في أسرع وقت ممكن .

اشتراطات التسجيل والترقية المهنية للمهندسين:

ومن الجدير بالذكر إنه لكي يسجل اسم المهندس في قطاع المكاتب الهندسية يتبع عدة شروط أهمها بعد أن يحصل المهندسون على شهادات في الهندسة من جهات متعددة، ويتطلب عملهم أحيانا الحصول على شهادة تثبت إلمامهم بأساسيات العلوم الهندسية.، ويدخل المهندس على اجراء عدة اختبارات اهمها اختبار المهندس المهني اختبار شامل لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل ويرغبون في الحصول رتبة مهندس مشارك، وقد أعد الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن كما وافق مجلس اتحاد المهندسين العرب على تبي هذا الاختبار الذي يقدم باللغة الإنجليزية، ويقيس الاختبار الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملين على رتبة مهندس، وينفذ المركز نوعين من هذه الاختبارات: الأول، أساسيات الهندسة. والثاني، أساسيات العمارة.