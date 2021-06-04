ضوابط تعليق العمل الجديدة بالسعودية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية أستثناء 8 فئات من الحضور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الصحة العامة السعودية، ضوابط تعليق العمل الجديدة بالسعودية، وفق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة السعودية في القطاعين العام والخاص وقالت أنها إلزامية في التطبيق للقطاعين، وأعلنت عن الفئات المستثناة من الحضور لمقرات العمل بالمملكة، وهي التي تعاني من أمراض مزمنة وكبار السن وبعض الشروط الأخرى سنقدمها بالتفصيل لاحقاً، وحددت 8 فئات مستثناه من التعليق واشترطت أرفاق تقرير طبي بالحالة إلي جهة العمل، ومن جهة أخرى شددت على المحصنين الحضور من الأشخاص الذين لا يعانون أمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان، والغسيل الكلوي وما شابه من أمراض.

ضوابط تعليق العمل الجديدة بالسعودية

كبار السن من من تجاوز سنهم 60 عام.

كل من يعاني من أمراض الربو وحساسية الصدر الذي تم تنويمه خلال أل 6 أشهر الماضية ولو مرة واحدة.

كل من يعاني من أمراض القلب.

نقص المناعة المكتسب، أستخدام أدوية مثبته للمناعة، أستخدام أدوية خاصة بالسرطان.

الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر أمراض الكلى وأمراض تليف الكبد.

ذو القدرات الخاصة المعاقين حركية الغير قادرين على مساعدة أنفسهم في التباعد الاجتماعي أثناء العمل.

أصحاب السمنة المفرطة التي مؤشر كتلة الجسم 40 فأكثر.

نقص المناعة الوراثي وأمراض فقر الدم، والتلاسيميا والأنميا المنجلية.

الحالات المستثناة من تلك الضوابط بحسب بيان وزارة الموارد

يستثنى من تلك الضوابط المحصنين بتلقي جرعتي التحصين والتي تظهر حالته عبر تطبيق توكلنا محصن. حالات التحصين حسب تحديد الحالة في تطبيق توكلنا” محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي”

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية إلي الحفاظ على الموظفين في القطاعين العام والخاص، خاصة من الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض خطيرة وهم الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، وفي حالة الإصابة تكون نسبة شفائهم من الفيروس بسيطة، ولذالك حرصت الوزارة على عدم حضورهم إلي المقرات الخاصة بأعمالهم في الوقت الراهن، حتى يكون هناك علاج أو يتم تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين تحقق مناعة القطيع، التي تجعل ن حضورهم عدم مخاطرة.