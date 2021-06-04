نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحوال المدنية السعودية.. خطوات تفعيل الهوية الرقمية مباشرة وتفعيل رخصة القيادة الرقمية وبيان عاجل! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاحوال المدنية السعودية سعت خلال الساعات القليلة الماضية، لتوضيح العديد من الأمور والمسائل الهامة، وفي طليعتها شرح كيفية تفعيل الهوية الرقمية بخطوات بسيطة إلكترونيًا وبشكل مباشر، بالإضافة لتوضيح تساؤل أثار بلبلة في الأوساط المجتمعية السعودية خلال الساعات والأيام الأخيرة.

في السطور التالية، نستعرض خطوات تفعيل الهوية الرقمية السعودية .

بالإضافة إلى إجابات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حول أهم أسئلة واستفسارات المواطنين العاجلة.

الاحوال المدنية السعودية .. خطوات تفعيل الهوية الرقمية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، في شهر مارس الماضي، عن إطلاق الهوية الرقمية ، لتكون وسيلة عصرية بين يدي المواطنين والمقيمين، للتعامل من خلالها مع الجهات والهيئات المختصة، على المستوى الحكومي وإنهاء المعاملات.

وقبل ساعات ومن خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي حملت وسم أو هاشتاج ” #هويتك_بجوالك ” حددت الأحوال المدنية السعودية 5 خطوات من أجل تفعيل الهوية الرقمية وذلك على النحو التالي:

أولًا: القيام بتحميل تطبيق أبشر أفراد، والمتاح عبر الموقع الرسمي لمستخدمي أنظمة أندرويد في جوجل بلاي وIOS لمستخدمي أيفون وآيباد بالإضافة إلى متجر تطبيقات هواوي الجديد.

ثانيًا: تسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق أبشر أفراد، أو تسجيل حساب جديد واتباع الخطوات والإرشادات.

ثالثًا: نقوم باختيار تبويب ” خدماتي “.

رابعًا: نقوم بعد ذلك باختيار ” تحميل الهوية الرقمية “.

خامسًا: الاطلاع على البيانات الخاصة بالبطاقة والتحقق من سلامة البيانات الواردة بها، ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة من أجل تأكيد ” تحميل الهوية الرقمية “.

الاحوال المدنية السعودية .. حقيقة حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية!

تداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، معلومات مفادها:

” صدور تعليمات من قبل الاحوال المدنية للقيام بـ حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، على أن يتم الاكتفاء بلقب القبيلة! “.

وقد بلغ الأمر، إلى الحساب الرسمي إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية .

وذلك عبر نافذة ” العناية بالعملاء ” الخاصة بالرد على استفسارات المواطنين والتيسير عليهم من أجل تقديم الخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

حيث ورد سؤال إلى حساب خدمة عملاء من أحد المواطنين، قال فيه:

لماذا تم حذف اسم الفخذ من القبيلة دون إذني أو إشعاري بذلك بتطبيق توكلنا ببطاقه الأحوال المدنية لا يوجد ؟

ليأتي الرد سريعًا من الحساب التابع لوكالة احوال المدنية:

لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات، والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن

هل يمكن الاحتفاظ بالوثائق القديمة؟

في إطار التواصل مع عموم المواطنين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت الأحوال المدنية السعودية التابعة لـ وزارة الداخلية على توضيح نقطة هامة، تم إثارتها مؤخرًا، بشأن الوثائق القديمة للمواطنين، سواءً ما يتعلق منه بـ بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

في هذا الإطار أوضح حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر “تويتر:

أنه يُتاح للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة القديمة، ولكن بشرطين أساسيين:

أن يتم التعويض عنها ببطاقة هوية وطنية جديدة وسارية المفعول.

تخريم بطاقة الهوية الوطنية القديمة بما يكفل عدم استخدامها في المعاملات الرسمية مرة أخرى.

رخصة القيادة الرقمية

بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية، على مستوى العالم، وفي القلب منه المملكة العربية السعودية.

والتي تمثل إحدى أهم دول المنطقة العربية والشرق الأوسط في هذا المجال.

والذي وفرت من خلاله العديد من الخدمات المميزة وفي طلعيتها بالطبع منصة ” أبشر “.

وبعد إتاحة تجديد رخصة القيادة و الاستعلام عن المخالفات المرورية ، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي ، عن إطلاق رخصة القيادة الرقمية مؤخرًا، بالإضافة إلى إمكانية تفعيلها إلكترونيًا من خلال ” أبشر ” أفراد ، لتكون البديل الفعلي لرخص القيادة التقليدية.

وعبر حسابه الرسمي على “تويتر” بين المرور السعودي أن رخصة القيادة الرقمية تيسر إمكانية التحقيق من صلاحية الرخصة.

وتجديدها في موعدها، وبالأخص حال عدم حمل الشخص للنسخة الأصلية منها.

كما أن تمكن لصاحبها تحميل بيانات رخصة القيادة والاحتفاظ بها على الهواتف الذكية، من خلال تطبيق أبشر أفراد.

على أن يتم إبرازها لرجال المرور حال طلبها للاطلاع.

أما عن خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية فهي تتم في 5 نقاط سريعة ومباشرة على النحو الآتي:

في البداية يتم الدخول على تطبيق أبشر أفراد بعد تحميله كما أسلفنا أعلاه على الهاتف الذكي. ننقر على تبويب ” خدماتي “. نختار خانة ” تفعيل الهوية الرقمية “. ومنها نختار ” رخصة القيادة “. وفي الخطوة الأخيرة نضغط في أسفل الصفحة على ” تفعيل رخصة القيادة الرقمية “.

وهكذا تكون تفعلت رخصة القيادة الرقمية للمواطنين والمستفيدين.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على خطوات تفعيل الهوية الرقمية السعودية إضافة إلى رد الاحوال المدنية السعودية على أبرز استفسارات المواطنين، وفي أبرزها وآخرها قضية حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية والاكتفاء بلقب القبيلة ، إضافة للرد على مسألة الاحتفاظ بالوثائق القديمة فيما يخص الهوية الوطنية أو سجل الأسرة ، واختتمنا بـ خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية الجديدة لاستخدامها أمام رجال المرور السعودي بعد استبدالها عوضًا عن رخص القيادة الورقية .