نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفع 43 لشهر يونيو من حساب المواطن الخميس القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الدفعة 43 لشهر يوليو من حساب المواطن، من أهم برامج الدعم المقدمة للمواطن السعودي هو برنامج حساب المواطن الذي يقدم للمواطنين المساعدة المالية لتمكنهم من التكيف مع ظروف المعيشة والحياة وسد أحتياجتهم الأساسية واليومية، فمع أقتراب صرف الدفعة الجديدة والمقرر صرفها يوم الخميس القادم والموافق العاشر من شهر يوليو يجب على كل مواطن مستفيد تحديث بياناتهم بشكل مستمر، وذلك ليتمكنوا من صرف الدفعة الجديدة.

موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر يوليو 43 من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له أن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر يوليو الجاري هو فى اليوم العاشر، وذلك ما يوافق التاسع والعشرون من شهر شوال، مشيراً إلى أنه إذا وافق يوم الصرف يوم عطلة أو أجازة سيتم تقديم الصرف يوم أو تأخيرة يوم.

خطوات الاستعلام عن صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر يوليو عام 2021، كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر الأنترنت. الضغط على حساب المواطن. الضغط على دراسة الأهلية من القائمة التي ستظهر أمامك. سوف تظهر أمامك الأن نتيجة البحث الخاصة بالمستفيد من حساب المواطن.

خطوات تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من حساب المواطن 2021

سنوضح لكم خطوات تحديث البيانات التي يجب على كل مستفيد أتباعها وتحديثها الأن للأستفادة من الدفعة الجديدة لهذا الشهر والتأكد من استحقاق المواطن لها:

الدخول على موقع حساب المواطن عبر الأنترنت.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تحديث البيانات الشخصية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة أمامك بشكل كامل وصحيح.

إدخال رقم الهاتف.

إدخال عنوان المستفيد.

رفع المستندات المؤيدة لطلب المستفيد.

الضغط على أيقونة تحديث.

وأكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن وجود دخل إضافي إن وجد، وذلك فى حال انطبقت الشروط الأهلية على رب الأسرة ومعايير الاستحقاق وذلك لشتمل الدعم عليهم، وذلك ما جاء به حساب المواطن فى الرد على استفسار أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”.