برنامج حساب المواطن السعودي من ضمن قائمة المساعدات المالية وبرامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودي للمحتاجين بالمملكة من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وهو برنامج دعم مالي يساعد على سد احتياجات المواطن السعودي بصفة شهرية، ويتم صرفه في كل شهر، نوضح فيما يلي موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 بالتقويم الهجري والميلادي 1443 – 2021 لشهر يونيو.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43

من المعروف أنه جرت العادة في المملكة العربية السعودية منذ انطلاق برنامج دعم حساب المواطن وحتى الآن أنه يتم صرف راتب حساب المواطن الشهري في يوم 10 من كل شهر ميلادي، بما يوافقه من الشهر الهجري، إلا في حالات يتم استثنائها من بينها الإجازات الرسمية والإجازات الأسبوعية وفق آلية تم ايضاحها مُسبقًا من قبل برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت آلية موعد الصرف كما يلي:

يتم الصرف في يوم 10 من الشهر الميلادي إذا جاء هذا اليوم موافقًا لأحد الأيام المحصورة بين الاحد حتى الخميس.

الصرف في يوم 9 من الشهر الميلادي إذا جاء يوم 10 من الشهر في يوم الجمعة من الأسبوع.

كما يتم الصرف في يوم 11 من الشهر الميلادي إذا جاء يوم 10 من الشهر في يوم السبت من الأسبوع.

أما عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة 43 فيأتي هذا الشهر بالتقويم الهجري والتقويم الميلادي كما يلي:

يتم صرف حساب المواطن الدفعة 43 الجديدة لشهر يونيو في يوم الخميس المقبل الموافق 10 من يونيو 2021

حيث يتم موافقة هذا اليوم ليوم 2 من شهر محرم 2-1-1443 وبهذا تكون الدفعة 43 من حساب المواطن هي أول دفعة يتم صرفها في العام الهجري الجديد 1443

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الكترونيا

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط إلكتروني يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن حساب المواطن بسهولة باستخدام رقم الهوية. وهو أحد الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوزارة لتسهيل الأمور على المواطن، ويتم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية: