حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو 1442م ، قامت المملكة العربية السعودية بتدشين برنامج حساب المواطن، كأحد أهم برامج الدعم المادي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإقتصادية على المواطنين محدودي الدخل ومعدومي الدخل، وكذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وجاء هذا الدعم ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، لذلك يحرص الكثير من المستفيدين من البرنامج على المتابعة المستمرة شهريًا لموعد إيداع دفعات حساب المواطن، حيث أنه يتم صرف الدفعات اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديم أو تأخير الموعد إذا ما تصادف يوم صرف الدفعات موعد عطلة رسمية بالمملكة.

موعد صرف الدفعة 43 لشهر يونيو 2021 من برنامج حساب المواطن

وفقًا لآلية برنامج حساب المواطن لموعد صرف الدفعات للمستحقين وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فقد أعلن البرنامج أنه سيتم صرف الدفعة 43 لشهر يونيو الحالي 2021 يوم الخميس الموافق 10 من شهر يونيو 2021م.

خطوات الإستعلام عن الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي ل برنامج حساب المواطن .

. إدخال كافة البيانات المطلوبة ( اسم المُستخدم، رقم الهوية، رقم الجوال)، في الخانات المُخصصة لها.

إدخال الرقم السري.

الضغط على كلمة استعلام، وستظهر صفحة بها جميع البيانات الخاصة بالدفعة 43 من حساب المواطن.

الشروط اللازم توافرها بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن لا يمتلك المستفيد سجل تجاري، ولا يكون له أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي.

لابد أن تتطابق البيانات التي قام المستفيد بتسجيلها مع البيانات المسجلة بالهيئات المختصة.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، وأن لا يقيم خارجها لفترة أكثر من ثلاثة أشهر خلال ال 12 شهر الماضية.

أن لا يتواجد المستفيد داخل أحد السجون او أي دار من دور الإيواء.

الفئات المُستفيدة من برنامج حساب المواطن

أصحاب الإعاقات المختلفة والتي تمنعهم عن القيام بأي عمل.

السعوديات المتزوجات بغير سعودي.

المرأة المطلقة أو الأرملة.

حاملي بطاقات التنقل.

ويحقق برنامج حساب المواطن العديد من الأهداف التي تصب في النهاية في مصلحة المواطن السعودي مثل رفع كفاءة مستوى الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء الإقتصادية الناجمة عن التوسعات الإقتصادية التي قامت بها المملكة وغيرها من الأهداف.