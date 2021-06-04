شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1322 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 455418 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 438206 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7424 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :