أريد امرأة جميلة ” … الكاتبة/ عهود اللهيبي

عبارة لطالما ترددت على لسان الشاب العربي في مقتبل عمره، الذي أصبح هوسه البحث وراء الجمال الذي لا طائل منه، ما لفائدة من جمال لا جوهر له؟ يا لسذاجة هذا المعنى مقارنة بالنضج الذي يجب أن يبحث عنه، الجمال مطلب جيد لا بأس به؛ ولكن البحث عنه هوسٌ ومرض مميت للشعور، فعندما يتقدم الرجل لِخطبة الفتاة فهو في غالب الأمر ينظر اليها متفحصا لها كسلعة للجمال ، وغالب ظني أنه سيقيم عرسا من جَميلة، وقد تصيب أو تخطأ، ولهذا يكون للموضوع أبعادٌ عدة لا تقف هنا فقط ، فالبيت الأسري يجب أن يؤسس بنيانه على أركان وأولوياتٍ أهم بكثير من جمال زائل لا دوام له ، فينبغي على الرجل أن يُحسن اختياره، وذلك امتثالا لِقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لأربع؛ لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك )، فليكن همك الوحيد والأهم أيها الرجل هو صلاح دينها واستقامته ، فإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب فهذا و الحمد الله خير إلى خير، فما ستُخلفه لأبنائك سيكون نِتاج اختيارك ، ولعل في سيرة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ونشأته الصالحة في كنف والدته عندما توفي والده أروع الأمثلة للأم الصالحة، فقد حرصت على تعلم ابنها العلم النافع على يد الشيوخ والعلماء الأفاضل، وحثها له على طلب العلم والتعلم حتى تستقيم حياته على الطريق الصحيح، والآن من منا لا يعرف الامام الشافعي؟! فعليك أي الرجل أن تُفكر وتخطط وتستعد جيدا قبل البدء في تجربتك حتى لا تقع في الخطأ دون أن تدرك، وعليك التعلم من تجارب غيرك وممن حولك، فقد تقع في خطأ الاختيار فتُشتت شمل العائلة، فالعواقب وخيمة وستكون مسؤولا عنها بالدرجة الأولى، فبناءُ الأجيال قائمٌ على صلاح الأمهات، أنت تبني جيلاً للتّقدم والحضارة، جيلًا يتمسك بتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي الصحيح، اختر جيدًا! “فَحصادُ الأمسِ نِتاجُ اليوم” وأنت أي حصادٍ سُتنتجه وأي طرِيقٍ ستورِّثه.