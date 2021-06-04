المعرض الصحي للتوعية بصحة الفم والأسنان

دوت الخليج – وضحى الونيس

نظمت إدارة مدينة جواثا السياحية بالأحساء مساء يوم الخميس الموافق 3/6/2021م معرض صحي للتوعية بصحة الفم والأسنان تحت شعار اجعلها ابتسامة صحية، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس إلى السبت برعاية الجمعية السعودية للأمراض وجراحة اللثة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، جمعية الرميلة، فريق وعي الصحي.

فقد شمل المعرض على عدة أركان منها الضيافة والاستقبال الذي يعتبر محطة بدء للزوار فقد شمل على أوراق لتسجيل أسماء الزوار وتسجيل العلامات الحيوية ليتسنى للزائر التنقل لباقي الأركان وحصوله على الفحص المجاني، فقد رأينا حرص الأطباء لتثقيف الزوار وإعلامهم بوجود أكثر من 5 تخصصات في طب الأسنان ومنها (التركيب، التقويم، أمراض اللثة، الحشوات، أمراض الفم… وغيرها) فقد نبه الأطباء على أهمية اختيار الطبيب المناسب بالإضافة إلى أن بعض مشاكل وأمراض الأسنان ليست مقتصرة أسبابها على عدم نظافة الأسنان وانما أسلوب التنظيف الخاطئ واختيار فرشاة التنظيف الغير مناسبة تساهم في ذلك، فمن أنواع فرش التنظيف (الخفيف، المتوسط، الثقيل) ومن أفضل أنواع الفرش الفرشاة الخفيفة لحماية طبقات الأسنان، شدد الأطباء على الزوار في تثقيفهم بأهمية أشعة الأسنان في الكشف والتشخيص الدقيق للمشاكل والأمراض الغير ظاهرة في الفحص العام، كما وضح الأطباء سبب وجود تخصص تركيب الأسنان لعدم وجود البديل عند سقوطها لذلك تركيب الأسنان الحل الأمثل لتلك المشكلة فهناك نوعان للتركيب منها المتحرك والثابت فيتم الاختيار بناء على حالة المريض.

نشكر جميع من شارك وساهم في نجاح المعرض الصحي ونخص بالشكر لأداره مدينة جواثا المسؤول عنها الأستاذ/ محمد ال ضيف على الجولة المقدمة لأعضاء هيئة الصحفيين في المنتزه وعلى جهودهم المبذولة على تبني الأفكار التي تساهم في زيادة النشاط السياحي كانطلاقة معرض سفاري الذي سوف يبلغ مساحته 5 الآلاف وسوف يشمل على حديقة للحيوانات البرية والحيوانات الأليفة وسيارات التنقل لنقل السياح في ارجاء المعرض، كما نشكر مقهى فيوري على حسن تعامل الموظفين وأبرزهم فاطمة سلطان على الرقي في التعامل وسرعة الخدمة فقد تكاتف الجميع على ابداء صورة جميلة تمثل أهالي الإحساء وتجذب الكثيرين لزيارة مدينة الإحساء للسياحة.