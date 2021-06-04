إصدار جواز السفر السعودي عبر خدمة ابشر 2021

إصدار جواز السفر السعودي عبر خدمة ابشر هي خدمة تم توفيرها من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لتسهيل استخراج جوازات السفر إلكترونيا توفيرا للوقت والجهد وضمان لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقد تم توضيح من قبل الديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لشروط إصدار الجوازات عبر موقع ابشر وروابط التقديم المتوفرة في هذا الموقع.

شروط التقديم في خدمة إصدار جواز السفر السعودي عبر خدمة ابشر

يجب على المواطن الذي يريد أن يستخرج جواز السفر أن يقيم داخل السعودية طوال فتره التقديم للحصول على جواز السفر.

يجب أيضا الحصول على جواز سفر أن لا يكون له جواز سفر اخر.

يكون ليس لديه مرافق يمتلك جواز السفر فالخدمة تكون متاحه لجميع المواطنين بمختلف حالتهم سواء كان رب اسره أو اعزب.

يكون المواطن قد قام بسديد كل المخالفات المرورية التي قام بها قبل التقديم لجواز السفر السعودي.

أيضا يكون قام بسداد رسوم الخدمة المقدم إليها بطلب جواز السفر وذلك قبل قدومه بالطلب للحصول على جواز السفر.

كذلك توفر بصمه للمواطن فضلا عن صوره له عند تقدمه للحصول على جواز السفر.

يتاح الفرصة لرب الأسرة بتقديم لجواز السفر لأبناءه وذلك بشرط أن يكون عمرهم اقل من 21 سنه.

خطوات التقديم للحصول على جواز السفر السعودي عبر خدمه ابشر

الدخول على منصة ابشر الإلكترونية بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية وذلك في حاله عدم وجود حساب مسجل ثم ندخل رقم الهوية ورمز التحقق وكلمه المرور والضغط على الأيقونة المكتوب عليها خدماتي ثم نقوم بالضغط على أيقونة خدمات ثم نختار قائمه الجوازات ثم الضغط على إصدار جواز السفر السعودي ثم تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات التي تظهر لنا.

رسوم إصدار جواز السفر السعودي عبر خدمه ابشر

الرسوم الواجب سدادها من خلال الجوازات حتى يمكننا الحصول على جواز السفر السعودي فهذه الرسوم هي 300 ريال سعودي للحصول على صلاحيه لمده خمس سنوات لجواز السفر و 600 ريال سعودي للذى يرغب في الحصول على جواز سفر تمتد صلاحيته لمده عشر سنوات.