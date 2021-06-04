نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر وكيفيه إلغاءها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد تأشيرة خروج وعوده الكترونيا عبر منصة ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة والتي تم الإعلان عنها عبر صفحه المنصة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي كما انه تم الإعلان أيضا عن بعض الخدمات الأخري التي يحتجها المواطن مثل الاستعلام عن تأشيرة الكترونيا أو تجديد هويه مقيم الكترونيا أيضا بكل سهوله ويسر، والآن سوف نوضح لكم كيفيه تمديد تأشيرة بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة والواجب توافرها للخدمه والرسوم الخاصة وكيفيه الوصول للخدمه من خلال هذه المقالة.

تمديد تأشيرة خروج وعوده

خدمه تمديد تأشيرة من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن السعودي في حياته اليومية والتي تمكنه من تمديد تأشيرة له و للمقيم لمن هم خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي الجوازات، وذلك لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة، كما أعلنت منصة ابشر عن الأفراد المستفيدين من الخدمة وهم المواطن و المقيم المسجل بمنصة ابشر وأعلنت أيضا عن الرسوم الخاصة تجاه الخدمة وهي 100 ريال للتأشيرة المفردة و 200 ريال للتأشيرة المتعددة، وأعلنت أيضا المنصة عن حاله التمديد بتاريخ العودة قبل فان التاريخ المدخل سيكون اخر تاريخ لدخوله إلي المملكة وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حال اختلاف مع التاريخ الهجري.

شروط تمديد تأشيرة

أعلنت منصة ابشر عن الشروط اللازمة والواجب توافرها في المستفيد من الخدمة والتي نوضحها من خلال الأتي:

يجب تسديد جميع رسوم تمديد تأشيرة.

تواجد المستفيد بالمملكة أثناء تمديد التأشيرة.

يجب علي صاحب العمل والعامل أو أفراد الأسرة غير مسجلين ( متوفي – هروب – لديه مخالفه استقدام ).

تاريخ العودة يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاءه.

يجب أن تكون سريان الإقامة 90 يوم أو اكثر بالإضافة إلي الأيام المدخلة.

كيفيه تمديد تأشيرة الخروج والعودة



أعلنت منصة ابشر عن كيفيه تمديد التأشيرة بالخطوات والتي يجب اتباعها لضمان نجاح الخدمة وهي كالاتي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

في حاله العمالة المنزلية يجب اختيار خدمات العمالة أما للمرافقين يجب اختيار أفراد الأسرة.

يتم الضغط علي خدمات.

يتم بعدها اختيار التأشيرات.

كيفيه إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه إلغاء تأشيرة خروج وعوده الكترونيا وذلك عبر اتباعك للخطوات الأتية لنجاح الخدمة وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة.

الضغط علي خدمات العمالة أو خدمات أفراد الأسرة.

يتم الضغط علي خدمات.

اختيار التأشيرات من القائمة.

إدخال جميع البيانات الواردة أمامك ويجب أن تكون صحيحه.

شروط إلغاء تأشيرة خروج وعوده

كما أعلنت المنصة أيضا عن شروط الخدمة والتي سوف نوضحه لكم من خلال التالي: