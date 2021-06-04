كيفية معرفة نتائج قياس من تطبيق توكلنا الإلكتروني

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عمر شويل - جدة كيفية معرفة نتائج قياس من تطبيق توكلنا، هي إحدى الخدمات الإلكترونية المهمة التي بحث عنها السعوديون كثيرا هذه الأيام وتصدرت الترند. فور الإعلان الرسمي من تطبيق توكلنا الإلكتروني أن الخدمة ستكون متاحة لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة. لتسهيل حصولهم على الخدمة. ويعمل تطبيق توكلنا على تسريع وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة إلى تجمعات وحشود، وإضاعة الوقت والصحة أمام المكاتب الحكومية ، وأعضاء مجلس الشيوخ الواثقين يثقفون أنفسهم بالنتائج. عبر الرابط الرسمي أو تطبيق الجوال. ويمكن للمواطنين الولوج إلى بتطبيق توكلنا والتعرف على النتائج. عبر الرابط الرسمي أو تطبيق الجوال. ومن خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني سنتعرف على طرق الحصول على نتائج القياس من تطبيق توكلنا الإلكتروني.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا. تم تطوير تطبيق توكلنا من قبل مركز المعلومات الوطني، حيث أنه يوفر الكثير من المعلومات بشكل مباشر ويساعد في الكشف المبكرعن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا عند ظهور أعراض الإصابة وتفعيل تصاريح الخروج للمواطنين والمقيمين في المملكة أثناء الخروج. فترات التعتيم السابقة قبل إلغاء الحظر. كما يمكن من خلال التطبيق تحذير المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية اللازمة لأي حالة مشتبه بها عند الإبلاغ عن مثل هذه الحالات المشتبه فيها.

طريقة التعرف على نتائج قياس من تطبيق توكلنا

في ظل الخدمات الحصرية والفريدة من نوعها التي يسعى لتقديمها تطبيق توكلنا الإلكتروني في معظم الاوقات، والتي يسرت على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين إنجاز جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وفي الآونة الأخيرة أطلق التطبيق خدمات عديدة من بينها التعرف على نتائج اختبار الرخصة المهنية لأصحاب الوظائف التعليمية، وكذلك كيفية طباعة الجواز الصحي من خلال تطبيق توكلنا والإستفسار عن نتائج قياس عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق توكلنا الإلكتروني على هاتفك المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بحسابك المسجل.

انتقل إلى لوحة التحكم.

الضغط على نتائج القياس.

سترى جميع نتائج اختبار القياس.

كملاحظة يجب على جميع المواطنين، ذكورًا وإناثًا، العمل على تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار سواء على هواتف iPhone أو Android، وذلك للحصول على خدمة نتائج القياس التي يوفرها التطبيق في التحديث الجديد الذي تم إصداره في الساعات الأخيرة. .

تحميل تطبيق توكلنا للاندرويد والآيفون

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطبيق توكلنا الإلكتروني الخاص بجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. بهدف المساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ويمكن تحميل التطبيق لجميع هواتف Android من خلال متجر Google Play. كما تستطيع الحصول على التطبيق لهواتف iPhone من خلال iTunes Store. وأيضًا يمكن الحصول على التطبيق من خلال متجر Huawei.

طرق التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا

بالنظر الى الاعتماد بكثرة على استخدام تطبيق “توكلنا” الإلكتروني المقدم من الحكومة السعودية. يبحث الجميع عن طرق لحل أي مشاكل يواجهونها أثناء استخدام التطبيق.كما يمكن الحصول على ردود على الاستفسارات حول التطبيق على مدار الساعة، إذ يوفر التطبيق خدمة العملاء.لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة ، ويمكن التواصل على الوسائل التالية:

في الختام، نصل إلى نهاية المقالة التي عرفنا فيها كيفية معرفة نتائج قياس من تطبيق توكلنا؛ بفضله قدمنا ​​جميع المعلومات حول استخراج نتائج قياس من تطبيق توكلنا الإلكتروني، والذي يوفر عددًا كبيرًا من الخدمات المهمة التي سهلت للمواطنين والمقيمين.

كيفية التسجيل ومعرفة نتائج قياس من تطبيق توكلنا

يتم التسجيل على منصة توكلنا من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، توكلنا وأبشر يعتبران من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين للحصول على معلومات فيروس كورونا والإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، وغيرها من الخدمات. ويأتي هذا الإجراء في ظل الإجراءات المتبعة في ظل وباء كورونا. ويسمح التسجيل في التطبيق الحصول على نتائج قياس من تطبيق توكلنا.