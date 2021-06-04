التلفزيون السعودي ينعى أسرة الإعلامي فهد الشايع

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فهد الشايع : ماكسبته من الاعلام محبة الناس لي
تحرير- عهود اللهيبي
انتقل الى رحمة الله الإعلامي والمذيع السعودي فهد بن عبدالله الشايع بعد صراع طويل مع المرض وذلك يوم الثلاثاء ٢٠/١٠ /١٤٤٢هـ والذي كان له دور هام وبارز في التلفزيون السعودي في فتراته الأولى في نهاية القرن الماضي ، حيث قدم بها برامج عدة مما جعل لاسمه ارتباطا وثيقا بالأخبار المفرحة والمراسيم الملكية المبهجة، وقد تخللت مسيرته الإعلامية بعض العقبات الا أنه حافظ عليها وتصدى لها بعزمه ومثابرته ولعل من أبرز مالاقاه أن غادر التلفزيون السعودي ليسافر مع أخيه في رحلة علاج امتدت لسبعة عشر عاما ترك فيها وطنه وأهله وزملائه وعمله الذي أحبه ، ليعود بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية ليستقر بها.
وفي لقاء له مع قناة روتانا الخليجية في برنامج ” وينك” قال فيه “لم أكسب ماديا من الاعلام وماكسبته هو محبة الناس لي ”
في حين غرد الإعلامي “سبأ باهبري” في تغريدة له على تويتر “فقدت اليوم صديقا وزميلا عزيزا ربطتني به محبة ومودة وذكريات جميلة٠٠فقد بلغني منذ لحظات خبر وفاة الأخ الغالي فهد عبدالله الشايع المذيع الهادئ الخلوق الذي عاش محبوبا من كل من عرفه أسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة وأن يجعل مرضه وصبره كفارة ورفعة في ميزان عمله عزائي لأسرته ومحبيه”
الجيل الذهبي السعودي الذي كان بداية مسيرة التلفزيون والذي ساهم بدوره في ازدهاره ووصوله الى ماهو عليه الآن من الصعب على أجياله القادمة نسيانهم و ذكراهم سيبقى دائم.
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