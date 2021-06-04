نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور على إكسسوارات السيارات في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث البعض عن عروض كارفور على إكسسوارات السيارات في السعودية، وذلك لأنها أغراض مهمة ولا غنى عنها ومفيدة لكل ملاك السيارات، وتختلف أنواعها باختلاف وظائفها فبعضها يؤدي وظيفة جوهرية بينما الآخر تكون له وظائف شكلية.

عروض كارفور على اكسسوارات السيارات

يمكن الاستفادة من عروض كارفور على اكسسوارات السيارات من خلال الدخول عبر موقع المتجر الآن والبحث بأسماء الاكسسوارات التالية للحصول عليها بأفضل الأسعار:

1- شاحن سيارة سريع

يحتوي هذا الشاحن أسود اللون على 4 مخارج USB بسعر يبدأ من 28 وحتى 55 ريالًا.

2- عروض كارفور على شاحن سيارة أنكر

يأتي هذا الشاحن مع وصلة آيفون مدمجة وهو متاح عبر موقع كارفور بسعر 87 ريالًا.

3- كفر لمفتاح سيارة نيسان باترول

بسعر يبدأ من 35 ريالًا سعوديًا داخل العروض.

4- شاحن 2 منفذ مع كيبل شاحن ايفون

بسعر 29 ريالًا سعودي.

5- حامل كأس في عروض كارفور

يُستخدم لزجاجات المياه بسعر يبدأ بسعر 49 ريالًا.

6- مرتبة سرير

وذلك لاستعمالها في أوقات الراحة خلال السفر أو أثناء رحلات التخييم للمبيت داخل السيارة أو خارجها، وتبدأ بسعر 132 ريالًا.

7- مج لتسخين الماء

من ضمن العروض المتاحة أيضًا هذا الماج الذي يعمل على مدخل شواحن السيارات ويبدأ بسعر 99 ريالًا، وهو مفيد في حالة الرغبة في شرب الشاي أثناء الاستراحة خلال السفر.

8- حامل هاتف لعجلة السيارة

يبدأ من سعر 29 ريالًا

9- عاكس كهربائي

حين توصيله بالسيارة يمنح كهرباءً بقوة 220 فولت؛ لشحن الهواتف أو اللاب توب وغيرهما من الأغراض عبر منفذ فيشة منزلية متنقل، ويبدأ بسعر 69 ريالًا.

10- استمتع بالمبخرة الكهربائية في عروض كارفور

يمكنك وضع البخور بكمية قليلة بداخلها ثم توصليها في السيارة لمدة قليلة، وستبدأ الرائحة في الظهور، ويبدأ سعر هذا الغرض على متجر كارفور الإلكتروني بسعر 69 ريالًا.

ويرجى العلم أن أسعار المنتجات النهائية قد تختلف إذا طلبتها أونلاين، حيث تُطبق مصاريف إضافية للشحن للمنازل.