“الغذاء والدواء” تحذر من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل داخل السيارة

بلادي – الرياض: حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل داخل السيارة. وأوضحت الهيئة أن الحرارة الشديدة تتسبب في فساد الأدوية ومستحضرات التجميل، لا سيما حال تركها داخل السيارة لمدة طويلة. وأشارت إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 20 درجة مئوية، فإنها ستكون داخل السيارة 31 درجة مئوية خلال 20 دقيقة، فيما ستكون خلال 40 دقيقة 47 درجة مئوية، أما خلال 60 دقيقة فستصل إلى 50 درجة مئوية.

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