شرطة جازان: ضبط 62 امرأةً في تجمع مخالف بقاعة أفراح في أحد المسارحة

بلادي – الرياض:

ضبطت الجهات الأمنية المختصة (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه تم ضبط النساء لمخالفتهن لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل مَن حضر التجمع محل المخالفة.