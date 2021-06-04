السفير الياباني يغازل متابعيه بصورة له وزوجته بالزي السعودي

بلادي – الرياض:
نشر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، مساء الخميس، صورة له ولزوجته “أم كوجي”، وهما يرتديان الزي السعودي.
واستطلع إيواي رأي متابعي حسابه الرسمي على تويتر، في الصورة، مشددًا على كونه وزوجته في حال أفضل بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن السفير الياباني وزوجته، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مطلع العام الحالي، وهما باليابان ما تعذر معه أخذ اللقاح، إلا أنهما تلقياه بالمملكة.
وعقب تلقي اللقاح وجه إيواي الشكر إلى الأطباء السعوديين والسعوديات الذين يقفون في الصف الأمامي لمكافحة الوباء، واصفًا إياهم بالأبطال.
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