القبض على 4 مواطنين ومقيم يمني ظهروا في فيديو متداول لحادثة نشل هاتف امرأة بالرياض

بلادي – الرياض:
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ظهروا في مقطع فيديو متداول لحادثة نشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن كشف هوية الجُناة والقبض عليهم، حيث تبيَّن أنهم 4 مواطنين ومُقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.
وأضاف أنه ثبت من خلال إجراءات الاستدلال تورطهم بارتكاب حادثـة النشل باستخدام مركبة مسروقة، مؤكدًا أنه تم ضبط هواتف مسروقة بحوزتهم، كما تم استرداد المركبة.
وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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