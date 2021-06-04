الصحة: رصدنا تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية

بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الصحة رصد تزايد في خارطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منعًا لانتشار (كورونا)، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وكانت الصحة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1201 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1322 حالة.
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