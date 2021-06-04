تفاصيل الدفعة ال42 من حساب المواطن يترقبها الكثيرين من مستفيدي حساب المواطن، حيث أن البرنامج الخاص بحساب المواطن قام بالإعلان عن بداية صرف الدعم المخصص لشهر مايو 2021م الخاص بالدفعة 42، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض التفاصيل الخاصة بتلك الدفعة فتابعونا.

تفاصيل الدفعة ال42 من حساب المواطن

كثير من المواطنين المستفيدين من حـساب المواطن يتابعون التفاصيل الخاصة بالدفعة 42.

وقد قام برنامج حساب المواطن في وقت سابق بإعلان تفاصيل صرف الدفعة الجديدة 42 الخاصة بشهر مايو.

حيث أن البرنامج أوضح أنه تم إيداع مبلغ 10 مليار ريال سعودي تم تخصيصه لدعم شهر مايو للمستحقين التي اجتمع اكتملت طلباتهم حيث أن عدد المستفيدين في الدفعة الـ 42 يزيد على 10 ملايين مستفيد.

وإجمالي التعويضات التي تم دفعها للمستفيدين عن الدفعات السابقة وبأثر رجعي يقارب 20 مليون ريال سعودي.

لذلك فأن ما تم دفعه في البرنامج المستحقين منذ بدايته يصل إلى 94 مليار ريال سعودي.

صرف حساب المواطن

محركات البحث شاهدت الكثير من التنقيب عن حـساب مواطن الدفع 42، وعلى حسب هذا النظام فأن برنامج المواطن قد قام بإيداع الدفعة الجديدة 42 يوم العاشر من مايو 2021م.

حيث قد تم صرف الدعم الخاص بالبرنامج وذلك يكون دائمًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تأخير اليوم أو تقديم يوم الصرف وذلك عندما يكون هناك مصادفة لإجازة رسمية.

ويمكن الاستعلام ببرنامج دعم حسـاب المواطن من خلال استخدام المستعلم برقم الهوية وذلك من خلال الدخول على بوابة حـساب المواطن وكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة، ثم الضغط على استعلام.

وسوف تظهر كافة المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بصرف الدفعة.

لذا يمكن بسهولة متابعة التفاصيل المختلفة لموعد صرف الدفعات الجديدة بسهولة من الرابط.

رابط الدفعة 42

يمكن بسهولة معرفة كافة التفاصيل الخاصة بدفعات دعم لصرف من حـساب المواطـن من خلال الرابط الخاص ببرنامج حساب المواطن والدخول عليه باسم المستخدم ورقم الهوية، وذلك من خلال الرابط التالي https://www.ca.gov.sa، ومتابعة موعد صرف الدفعات المختلفة والاستعلام عن الصرف وأحقية الصرف من عدمه بكل سهولة ويُسر.