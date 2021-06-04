تفعيل رابط التقديم في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية عبر afca.mod.gov.sa تعرف على الشروط

رابط التقديم في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية، تم فتح باب القبول لالتحاق الحاصلين على الشهادة الثانوية بوزارة الدفاع 1442، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الدفاع، فعلى من يرغب في السجيل في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية، ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم، وتتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين وفق الشروط الموضوعة وبشفافية عالية.

رابط التقديم في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية

يعد الالتحاق بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، شرف كبير يبحث عنه الشباب السعودي المتطلع للانضمام إلى المؤسسة العسكرية ونيل شرف ارتداء الزي العسكري والدفاع عن الوطن ومقدرات الوطن، لذلك منذ أن تم فتح باب القبول للالتحاق بوزارة الدفاع لحملة الثانوية العامة، ومنذ أن تم الإعلان وازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط التقديم وما هي الشروط المطلوبة وكيف تتم المفاضلة بين المتقدمين بمنتهى الشفافية وفق معايير محددة من قبل، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” إيجابات شافية عن كل ما يدور في أذهانكم.

خطوات التسجيل في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية

الدخول على موقع afca.mod.gov.sa.

ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم.

كتابة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح دون أخطاء.

الضغط على أيقونة “إرسال” ثم “حفظ”.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع 1442 لحملة الثانوية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ إلا من نشأ مع والده خارج البلاد في مهمة خدمة المملكة في الخارج.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية.

حديثي التخرج من خريجي هذا العام 1442 ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

لا يقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% للتخصصات العلمية.

أن تكون درجته في اختبار القدرات العامة لا يقل عن 60% كحد أدنى.

اجتياز الاختبار التحصيلي وحاصل على درجة لا تقل عن 60 %.

أن يكون المتقدم قد أدى اختبار الكفايات.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام مع بدء العام الدراسي.

اجتياز الفحص الطبي الأولي والنهائي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ألا يكون المتقدم متزوج.

تناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كم) – (188 سم – 95 كم) كحد أعلى.

اجتياز الكشف الطبي الذي يتم عن طريق اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية.

اجتياز كافة الاختبارات اللياقة البدنية والقبول الشامل واختبار القدرات الخاصة للكليات التي تشترط ذلك.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالطالب.

إحضار دفتر العائلة الخاص بولي أمر للطالب المتقدم.

إحضار صورة من شهادة التخرج وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

إحضار صورة من السجل الأكاديمي.

إحضار صورة معتمدة من الاختبار التحصيلي وكذلك اختبار القدرات العامة.

عدد 6 صور شخصية حديثة 6*4 ملونة مكشوفة الرأس للرجال أما الفتيات يرتدين الحجاب.

موعد التقديم

التقديم متاح من اليوم 20\10\1442 الموافق 01\06\2021.