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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على نتائج قياس من تطبيق توكلنا سؤال يطرحه جميع الموطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية الذين يستخدمون تطبيق توكلنا الإلكتروني للحصول على الخدمات، وسنتعرف في هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

تطبيق توكلنا

قبل أن نتحدث عن كيفية الحصول على نتائج قياس من تطبيق توكنا سوف نتعرف على هذا التطبيق، والذي يعتبر من التطبيقات الحكومية الإلكترونية الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين المتواجدين بالمملكة، حتى لا يصابون بفيروس كورونا، لأنه يمكن المواطنين من الحصول على التصاريح بالشكل الإلكتروني دون النزول إلى المكاتب والجهات الحكومية من خلال بعض الخطوات البسيطة.

كيفية الحصول على نتائج قياس من تطبيق توكلنا

هناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يستطيع من خلالها المواطنين أن يستعلموا عن نتائج قياس بالشكل الإلكتروني وأهم هذه الخطوات:

يفتح المستخدم تطبيق توكلنا الإلكتروني على الهاتف الجوال من خلال الرابط الخاص به.

تبدأ عملية تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يذهب المستخدم إلى لوحة التحكم أربعة يضغط على جملة نتائج قياس خمسة تظهر للمستخدم جميع النتائج التي تخص اختبارات القياس.

تنزيل تطبيق توكلنا للهواتف الذكية

يمكن بسهولة كبيرة أن نقوم بتنزيل تطبيق توكلنا للايفون والاندرويد، وهذا يعتبر من أنواع الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية إلى جميع المواطنين والمقيمين، حتى يتمكنوا من الحماية من الخطر هو الإصابة بمرض كورونا المستجد، هذا التطبيق يتم تحميله بسهولة من خلال:

الدخول على متجر جوجل بلاي. ثم القيام بكتابة اسم التطبيق في خانة البحث والانتظار فترة قليلة من الوقت حتى يتم تحميل التطبيق. الضغط على كلمة تنزيل، وننتظر فترة حتى يتم التنزيل وتثبيت التطبيق على الهاتف. يقوم المستخدم بفتح حساب في التطبيق واستخدامه بسهولة كبيرة. يحصل المستخدم على نتائج اختبارات قياس من خلال التطبيق.

في نهاية مقالنا الذي تحدث فيه عن كيفية الحصول على نتائج قياس من تطبيق توكلنا نكون قد قدمنا لكم جميع المعلومات حول معرفة نتائج قياس من خلال هذا التطبيق الإلكتروني، وتعرفنا على العديد من الخدمات التي يقدمها التطبيق على المواطنين والمقيمين.