تمويل شخصي بدون تحويل راتب بقيمة 100 ألف ريال سعودي تمر الأيام وترتفع الالتزامات الشخصية والأسرية للمواطنين، فهناك فرق بين الدخلات والمخرجات، فينتج العجز وما على المواطن إلا أن يلجا إلي القروض من البنوك، بهامش ربح بسيط ، فمن هنا ظهرت القروض الشخصية وتبارت البنوك في أنواع هذه القروض، وبطاقات الائتمان لا تفي بالغرض نوعا ما، والقروض حاليا تعد شائعا اليوم في ظل العروض الرقمية، وسهولة الأوراق والتقديم ثم الحصول على الموافقة، وبعد ظهور رؤية المملكة 2030 ظهرت بقوة القروض الشخصية البنكية، وظهرت مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التمويل المالي، فقدمت قروضا بتمويل شخصي بدون اللجوء للبنوك، باستخدام بيانات مختلفة عن البنوك في التعامل، فهناك شركة مرموقة توفر الأموال في نفس اليوم أو ثاني يوم لتقديم الطلب، بدون تحويل الراتب، فيجب أن تختار القرض المناسب لك لتستطيع سداده، فهناك قروض شخصية بدون كفيل أو قرض شخصي كبير أو ربما بتحويل الراتب، وهذا التقرير سنتعرف على جميع المعلومات الخاصة بالتمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بقيمة 100 ألف ريال سعودي

هناك مخاطر يجب عليك دراستها جميعا حتى لا تتسبب بأضرار لك أيها العميل:

لو كان القرض تود الحصول عليه في نفس اليوم ستدفع مبلغا إضافيا للحصول عليه. ثم هذا التمويل السريع سيلحق بك أضرارا مالية طويلة الأجل. فسوف يكون هناك صعوبة في السداد على الجدول الزمني القصير. وستقع بذلك في دائرة الديون فيجب الاقتراض مرة اخرى لتسديد القرض الأول. عليك البحث عن قرض بتمويل شخصي والتي تقدم مميزات جيدة. فيجب أن تكون عملية البحث دقيقة ومدروسة من قبلك حتى لا تضر بأموالك على المدى الطويل ثم التعرض للمسائلة القانونية.

النصائح الخاصة بأنواع التمويلات الشخصية

هناك نوعان من القروض الخاصة بالتمويل الشخصي:

قرض شخصي بضمان: فيتعين على المتقدم تقديم ضمانات أو اصل يستحق شيئا في عدم سداد القرض، فيحصل عليه المقرض سواء كانت بنك أو شركة. قرض شخصي بدون ضمان: ومن أمثلته قرض بدون كفيل وبدون ضمانات ولا تحويل راتب، فان لم تقدم القرض لا يستطيع المقرض التحصل على أصولك، ولكن يرفع من الفوائد ويعرضك للمسائلة القانونية.

وهناك نصائح يجب أن تضعها في الاعتبار أثناء التفكير بطلب قرض شخصي بدون كفيل:

يستخدم هذا النوع من القروض لسداد الديون أو لسداد قرض لم تستطيع سداده أو سداد مصاريف الطلاب. يوضع القرض في حسابك البنكي ويطلب منك سداده بعد فترة محددة بسعر فايده ثابت حسب قيمة القرض. للذين لا يعرفون تحديد الأموال المطلوبة فما عليه أن تضع حد للائتمان المتجدد لحد ائتماني محدد مسبقا. في هذه الحالة السابقة تتغير نسبة الفائدة على حد الائتمان المتجدد حسب السوق المالية. القروض المقدمة للطلاب تساعد الطلاب واسرهم من سداد مصاريف الدراسة والمصاريف الجامعية.

استيفاء معايير قبل قبول تمويل شخصي بدون تحويل راتب

هناك معايير مختلفة من مكان لأخر بشان التقدم للتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، والمعايير التي تضعها بعض الأماكن التي يمكن الاقتراض منها، العم ثم الوضع المالي والتوثيق المناسب أو أي شئ ألزامي مطلوب منك أيها المقترض، فشركة النايفات من اهم الشركات بالمملكة التي تقدم التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، وتضع حد اقصي إلى هذه الحالة هو مائة ألف ريال سعودي وبدون كفيل، ووضع شروطا للحصول على التمويل الشخصي:

ألا يقل الراتب عن اربعه الآف ريال سعودي. قضاء ثلاثة اشهر بالعمل سواء قطاع حكومي أو خاص قبل الحصول على القرض. الالتزام بعدم وجود أي تعثرات في سداد القرض لأي تمويل سابق. تمويل يتميز بالتمشي مع الشريعة الإسلامية. تعتمد الموافقة على التمويل على مدى تجهيز أوراقك كاملة بسرعة. يمكنك الذهاب للتوقيع في البنك التابع له الشركة. نسبة موحدة وثابتة حتى لو اختلفت مدة السداد.

نصيحة عامة لأي من المواطنين والوافدين قبل الحصول على التمويل الشخصي