قرض الراجحي وكيفية الاستعلام عن الطلب بالهوية وطريقة فتح حساب Alrajhibank

يقوم العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي السعودي Alrajhibank أحد أشهر البنوك المصرفية المتوفرة في المملكة، لما يقدمه من العديد من الخدمات المتنوعة والحصول على القروض الخاصة به بفوائد بسيطة، فضلاً فتح حسابات والحصول على امتيازات بطاقات دفع إلكتروني مسبقة الدفع، لذلك يقوم معظم المواطنين السعودية بالبحث عن كيفية فتح حساب عبر البنك الراجحي، وأيضاً الاستعلام عن تقديم طلب الحصول على قرض جديد أو تحميل تطبيق الراجحي.

الاستعلام عن طلب قرض البنك الراجحي بالهوية

يمكن للمواطن المقيم داخل وخارج المملكة العربية السعودية الاستعلام عن طلب القرض المقدم اتجاه البنك الراجحي عن طريق الهوية وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني البنك الراجحي. القيام بتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية للمواطن. تسجيل الدخول برقم الإقامة للمقيمين. تقديم صورة المؤهل الدراسي. خطاب رسمي بمفردات المرتب. تسجيل البيانات الشخصية ورفع المستندات الموثقة لذلك.

البنك الراجحي يوفر فتح حساب أون لاين

يمكن لكل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها من التسجيل الإلكتروني عبر موقع البنك الرسمي ومن خلاله يمكن فتح حساب أون لاين كما قام البنك الراجحي بالتصريح عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يمكن كل من تخطى عمره الـ 15 عامًا في المملكة السعودية، أن يستطيع فتح حساب أونلاين على الموقع الرسمي للبنك، أو من خلال تحميل تطبيق المصرف على الهواتف الذكية الاندرويد أو IoS عبر منصاتها المختلفة، ويتم ذلك عن طريق اتباع خطوات التسجيل التي تم شرحها سابقاً، مع العلم أن البنك قد شدد على أنه لا يحق لأي عميل أو مشترك لديه قام بالتسجيل الإلكتروني، بالحصول على الخدمات المتوفرة من البنك ويمكن الحصول على دفاتر الشيكات وبطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك عن طريق زيارة أقرب فرع معتمد للبنك، وذلك حتى يتم إنهاء باقي الخطوات المطلوبة.

فتح حساب جديد في مصرف الراجحي

الدخول عبر حساب البنك الإلكتروني.

أن يكون العميل لا يقل عمره عن 18 عامًا.

تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بك.

الضغط تقديم الطلب.

نظام تمويل بنك الراجحي الشخصي

يقوم البنك الراجحي بتقديم الخدمات المتاحة لعملائه الكرام ضمن نظام التّمويل الشخصيّ، و يعتبر التمويل شخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتم توفيره من خلال البنك للعملاء في أقل من 30 دقيقة، وهو الوقت المخصص للحصول على التمويل اللازم لتجديد المنزل، أو للزفاف مثلًا، أو دفع نفقات تعليم الأبناء، أو مواجهة النفقات غير المتوقعة، ويتيح هذا التمويل باقة جديدة من التمويلات الشخصية.