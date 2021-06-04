نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات زين للمكالمات وكيفية الحصول على شريحة زين المدمجة ESIM في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات زين للمكالمات، تقدم شركة زين العديد من باقات المكالمات المحلية والدولية والباقات بين شبكة زين نفسها أو إلى الشبكات الأخرى بما يتناسب مع كافة القطاعات وجميع الفئات من الشباب وغيرهم في المملكة مما يسهل ويساعد على الاتصال بشكل غير مكلف، سوف نتعرف على هذه الباقات وأنواعها وطريقة الاشتراك بها.

باقات زين للمكالمات

عن طريق شركة زين يمكنك التحدث بلا خوف مع باقات زين للمكالمات المتنوعة التي يمكن استخدامها ليوم أو أسبوع أو شهر، بدون البحث عن طرق للشحن فهي توفر لك الباقة وطريقة الشحن السريعة من خلال التالي:

باقة 25 دقيقة: توفر لك مكالمات على مدار اليوم بقيمة 2.5 ريال. يمكنك استخدمها من خلال رسالة على الرقم (959) وتكتب بها (L1).

باقة 150 دقيقة وهي أكبر وتكفي لوقت أطول ويتم شحنها بقيمة 13 ريال سعودي. ويتم الاشتراك بها من خلال رسالة على الرقم(959) وكتابة (l7).

باقة 500 دقيقة: هذه الباقة المميزة وهي صالحة للاستعمال لمدة شهر. ويتم الحصول عليها بقيمة (30) ريال سعودي ويمكنك تفعيل الباقة من خلال الرقم (959) وكتابة (l7).

باقة شبكة زين للمكالمات الداخلية

يمكنك الاتصال بكافة الهواتف المتصلة بشبكة زين من خلال الباقات المخصصة بسعر أرخص سواء لليوم أو الأسبوع أو الشهر وهي من الباقات المميزة وتأتي عروضها كالتالي:

باقة اليوم الواحد وهي بقيمة 2 ريال ويتم الاشتراك بها وتفعيلها على الهاتف من خلال الرقم(959) ورمز التفعيل هو (1005) الباقة الأسبوعية والتي يتم تفعيلها بعد دفع قيمة 7 ريال فقط وللتفعيل اكتب الرمز التالي(1006) في رسالة على الرقم 959. أما الباقة الشهرية وهي المخصصة لشبكات زين فقط فقيمتها 25 ريال فقط وتستمر خلال الشهر ويتم تفعيلها عن طريق الرمز 1007 على الرقم(959).

ESIM شريحة زين المدمجة

أعلنت شركة زين عن توفير خدمة جديدة من الشرائح المتطورة وهي شريحة زين الإلكترونية المدمجة ويتمكن الأفراد من الحصول عليها ورقم جديد بدون الحاجة إلى شراء بطاقة جديدة، ويمكنك من خلال هذه الشريحة الحصول على أكثر من خط في الهاتف.

5G تعمل هذه الشريحة على شبكات الجيل الخامس

يمكن الاشتراك في هذه الشريحة عن طريق باقات أسبوعية وشهرية بقيمة مناسبة للشباب.

كيفية الحصول على شريحة زين المدمجة

يمكن من خلال تطبيق زين الحصول على الشريحة الإلكترونية المدمجة دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الاتصال على مندوبي الشركة أو خدمة العملاء ويمكن عمل التالي:

تحميل تطبيق زين على الهاتف.

Esim فتح التطبيق واختيار بطاقة

اختيار الباقة المناسبة والرقم من الأرقام المتاحة ثم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

الانتقال على الدفع واستلام الشريحة الجديدة وتفعيلها عن طريق منصة أبشر عن طريق تفعيل الرقم الجديد.

مميزات الشريحة المدمجة من زين

تقدم شركة زين العديد من الخدمات المتطورة التي تناسب التكنولوجيا الحديثة وتقدمه لكافة الشباب في المملكة ومن مميزات الشريحة الجديدة أنها: