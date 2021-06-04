تطبيق لائحة منع الضوضاء غرامة 50 الف للمخالف والفئات المستثناة

تطبيق لائحة منع الضوضاء، أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة في المملكة العربية السعودية عن بدأ تنفيذ قرارتها المتعلقة بالأصوات المزعجة والتي تتسبب في ازعاج الأفراد، وتودي الي أضرار علي الصحة والبيئة وتم تطبيق غرمة 50 الف للمخالف للمواعيد التي أعلن عنها المركز الوطني للرقابة علي النظام البيئي، بلاضافة الي اعلام بعض الفئات المستثناة ومنها الانشطة الحيوية والعسكرية والمطارات والطائرات، ويهدف تطبيق هذة اللوائح الي تنظيم ومراقبة مستوي الضوضاء في جميع مدن المملكة ومدي الإلتزام بحدود الصوت المسموحة وكذلك بالمواعيد الرسمية المعلن عنها من قبل الوزارة، ويأتي ذلك في إطار خطط المملكة للتخلص من التلوث السمعي الصادر من الأفراد بحق البيئة والذي يؤثر مباشرة عليهم، ويأتي ذلك في إطار خطط المملكة للتخلص من العديد من السلوكيات السيئة وتطوير أهداف التنمية المستديمة للملكة بحلول عام 2030 وهو العام المتوقع بحلولة تحقيق نهضة شاملة علي كافة المستويات، وسوف يتم فرض العقوبات بقوة علي المخالفين لأحكام القانون الصادرة من الدولة، وسوف نوضح لحضراتكم تفاصيل الغرامات المالية التي تفرد في حالة وجود مخالفات من المواطنين.

تطبيق لائحة منع الضوضاء غرامة 50 الف للمخالف

تبدأ فاعليات تطبيق لائحة منع الضوضاء وتطبق غرامة 50 الف للمخالف خلال أيام قليلة من الآن، والقانون صارم وحازم بهذا الشأن خاصة بعد لوائح وزارة البيئة والمياة والزراعة بهذا الشأن والتي جاءت كالتالي

يتم القيام بأعمال البناء بعد الساعة السابعة صباحا وغير مصرح بالعمل قبل ذلك، ويحظر العمل بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالة وجود ترخيص من المركز.

ضرورة الإلتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في مواقع البناء والمساكن والمنازل المخصصة للافراد.

الفئات المستثناة من قانون الضوضاء بالمملكة

وقد تم إستثناء بعض الأماكن والفئات من قانون الضوضاء بالمملكة، واليكم توضح تفصيلي بها

الأنشطة العسكرية في كل الاوقات.

صوت الأذان ومواقيت الصلاة.

الطائرات الهليكوبتر وصوت المطارات والطائرات.

السكك الحديدية في جميع الأوقات.

ويجدر ذكر أن التجاوزات المسموحة يجب الحصول علي ترخيص من المركز بها.

الغرامات المالية في حالة المخالفة