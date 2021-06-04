تعرف على شروط قرض الأسرة بنك التسليف السعودي

يتقدم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية (بنك التنمية الاجتماعية) رأس القائمة لجميع البنوك المصرفية الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعمل بنك التسليف منذ بداية تأسيسه بتقديم كل ماهو مفيد للمواطن السعودي بقدر الإمكان لتوفير الراحة له، ويعتبر قرض الأسرة واحد من أكثر القروض التي يتصارع عليها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويسعى الكثيرون منهم إلى تقديم الأوراق اللازمة للحصول على قرض الأسرة، ونحن من خلال هذا المقال نلقي الضوء حول دائرة قرض الأسرة من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.

شروط قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي:

هناك العديد من الشروط الموضوعة من قبل بنك التسليف للحصول على قرض الأسرة بالمملكة بكل سهولة، ومن أهم هذه الشروط.

أن تكون الأسرة بجميع أفرادها حاملين الجنسية السعودية بالكامل.

كما يجب على المرأة المطلقة أو الأرملة المعيلة أن تقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات الوافية واللازمة التي تؤكد أنها مستحقة لطلب قرض الأسرة من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب على الشخص البالغ من العمر لا بقل عن 24 عام عدم تقديم الأوراق كواحد من أفراد الأسرة، ولكن بالنسبة للبنات الغير متزجات فيحق لها تقديم الأوراق ضمن أفراد الأسرة.

كما يجب على الأسرة تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات الدخل الشهري للأسرة بحيث لا يزيد الدخل عن ألفين ريال سعودي.

وعند تقديم أوراق طلب القرض الأسرة يجب الحصول على توقيع اثنين من الموظفين على وثيقة الطلب.

قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي:

يعتمد الكثير من الأشخاص على التمويل المقدم من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك الكثير من الخدمات على هيئة قروض بنكية للمواطنين، وهذا بسبب الثقة الكاملة الموجودة لبنك التسليف السعودي، حيث يقوم البنك على العمل بثقة كاملة والعمل المتواصل بأقصى مجهود من أجل تقديم كافة الخدمات المتاحة، من أجل العملاء من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويسعى العاملين ببنك التسليف السعودي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل قوانينها الخاصة بالقروض من البنوك، ويقدم بنك التسليف القرض بدون فوائد على أقساط القرض المقدم للعملاء.

ما هي شروط فرض الزواج من بنك التسليف:

يجب أن تتوافر بعض الشروط حتى تتمكن من الحصول على قرض للزواج من بنك التسليف السعودي وهي الآتي: