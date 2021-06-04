نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في برنامج الدعم الريفي.. الخطوات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية الكثير من المبادرات والدعم لتنمية الزراعية والمحاصيل الإنتاجية، ومن هذه البرامج برنامج الدعم الريفي الذي يهدف إلي تطوير الجانب الزراعي والاهتمام بالمحاصيل واستغلال المناطق والمساحات الشاسعة في المملكة ويقدم الدعم لملاك الأراضي بهدف الارتقاء بالإنتاج الزراعي والذي يصب في صالح الاقتصاد السعودية والذي يساعد في تحقيق النهضة الشاملة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج العديد من القطاعات لزراعة أنواع معينة من المحاصيل بتوفير المورد المادي لهذه الزراعة حيث يمكن الحصول بعد التقديم علي منصة ريف الإلكترونية.

ونتعرف في السطور التالية علي برنامد الدعم الريفي وخطوات التقديم في البرنامج بالإضافة إلي أهدف البرنامج وشروط الحصول علي الدعم والقطاعات المستهدفة من البرنامج وغيرها من المعلومات المتعلقة.

برنامج الدعم الريفي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية برنامج الدعم الريفي بهدف تحقيق التنمية المستدامة الريفية ويمكن لجميع الأفراد الراغبين في الحصول علي الدعم التسجيل فيه بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي بوابة ريف الإلكترونية بتسجيل البيانات المطلوبة للحصول علي الدعم المادي لمساعدتهم في الأنشطة الزراعية التي يعملون بها.

وتتنوع الأنشطة التي يمكن الاستفادة من برنامج الدعم الريفي حيث يستهدف العديد من القطاعات مثل تربية النحل وإنتاج العسل والمحاصيل والفاكهة والورد وغيرها.

خطوات التقديم في برنامج الدعم الريفي

يمكن التقديم في برنامد الدعم الريفي من خلال الدخول علي بوابة ريف الإلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي موقع بوابة ريف الإلكترونية ومنها يتم الضغط علي أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد الموجودة في أعلي الصفحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل والتأكد من جميع البيانات المدخلة.

تصل رسالة تأكيد الطلب من خلال رقم الهاتف المسجل والدخول مرة أخري إلي البوابة والضغط علي أيقونة تقديم طلب الدعم من البوابة.

مراجعة الطلب والبيانات المدخلة وعند الموافقة علي الطلب يتم إعلام المستخدم بالدعم المتوافر.

أهداف برنامج الدعم الريفي

تسعي وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خلال برنامج الدعم الريفي إلي تحقيق عدد من الأهداف علي النحو التالي:

تحسين نمط الحياة في المقام الأول في المملكة العربية السعودية حيث يساعد الأفراد في استغلال الفرص والموارد المتاحة.

رفع مستوي معيشة صغار المزراعين بما يتناسب مع رؤية المملكة العربية السعودية.

تحقيق الاستفادة في المناطق الموجودة في السعودية لتسخير الموارد الطبيعية والإمكانيات الزراعية.

يهدف البرنامج لتحسين القطاع الزراعي في المناطق الريفية النائية، وزيادة الكفاءة وتحسين الإنتاجية.

شروط برنامج الدعم الريفي

للتسجيل في برنامج الدعم الريفي والحصول علي الدعم المقرر لابد من توافر عدد من الشروط والتي جاءت علي النحو التالي:

تقديم تصميم المزرعة ويكون عليها الشعار الوطني السعودية ورقم التسجيل للمنتجات العضوية.

تقديم صورة من رقم الآيبان وتكون واضحة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بالدعم بكل دقة.

إحضار شهادة توثيق بالإضافة إلي تقديم وكالة ولابد أن تكون سارة المفعول بصيغة البي دي اف أو جي بي جي.

يتوقف الدعم بشكل فوري بمجرد توقف المستفيد علي مزاولة النشاط وذلك لأصحاب المزارع والأنشطة الزراعية.

القطاعات المستهدفة من برنامج الدعم الريفي

تسهدف وزارة البيئة والزراعة والمياه من خلال برنامج الدعم الريفي العديد من القطاعات التي لها علاقة بالإنتاج الزراعي والتي تشمل القطاعات التالية: