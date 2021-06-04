أستاذ مناعة وعدوى: بعض الممارسين الصحيين يكونون مصدرًا للإشاعات المتعلقة بكورونا

بلادي – الرياض:
أكد أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام عقيل، اليوم الجمعة، أن بعض الممارسين الصحيين قد يكونون مصدرًا للإشاعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، محذرًا من خطورة الانسياق وراءها على المجتمع.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن مُطلقي الإشاعات يعتمدون على الوضع النفسي للمُصدقين بنظرية المؤامرة لنشر معلوماتهم غير الصحيحة.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إطلاق الإشاعات والمعلومات الطبية المغلوطة من المحسوبين على الممارسين الصحيين، منوهًا إلى مدى خطورة ذلك على المجتمع.
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