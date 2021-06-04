بلادي – الرياض:
كشف سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم (الجمعة)، شروط دخول السعوديين إلى باريس بعد رفع السلطات الصحية في فرنسا القيود عن السفر.
وأوضح أن الحاصلين على اللقاح ولديهم تأشيرة صالحة يمكنهم السفر إلى فرنسا اعتباراً من 9 يونيو الجاري.
وأضاف أن النظام يتطلب إجراء فحص كورونا خلال أقل من 72 ساعة من موعد السفر، ولن يكون هناك حجر صحي بعد الوصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير فرنسا في المملكة: إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة يمكنكم السفر إلى بلادنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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