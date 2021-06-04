سفير فرنسا في المملكة: إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة يمكنكم السفر إلى بلادنا

بلادي – الرياض:

كشف سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم (الجمعة)، شروط دخول السعوديين إلى باريس بعد رفع السلطات الصحية في فرنسا القيود عن السفر.

وأوضح أن الحاصلين على اللقاح ولديهم تأشيرة صالحة يمكنهم السفر إلى فرنسا اعتباراً من 9 يونيو الجاري.

وأضاف أن النظام يتطلب إجراء فحص كورونا خلال أقل من 72 ساعة من موعد السفر، ولن يكون هناك حجر صحي بعد الوصول.