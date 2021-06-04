طقس السبت: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لتصل إلى 49 درجة مئوية

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة أجزاء من مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، لتصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز أن أعلى درجة حرارة تُسجل في حفر الباطن، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية.