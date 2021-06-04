ضبط 46 مصاباً بكورونا في نجران خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

بلادي – الرياض:

أعلنت شرطة منطقة نجران، عن ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد عبد الله العشوي، إن المخالفين تم ضبطهم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة مخالفة العزل أو الحجر الصحي تتضمن غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، بينما في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنعه دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.