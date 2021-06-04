شركة الكهرباء تعلن عودة التيار بالكامل في رفحاء بعد انقطاعه لساعات بسبب عطل فني

بلادي – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، اكتمال إعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بانقطاعه خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة رفحاء.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثف على إصلاح الأعطال التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالعمل على معالجة أسباب انقطاع التيار، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.