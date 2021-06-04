بلادي – الرياض:
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، اكتمال إعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بانقطاعه خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة رفحاء.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثف على إصلاح الأعطال التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.
ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالعمل على معالجة أسباب انقطاع التيار، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة الكهرباء تعلن عودة التيار بالكامل في رفحاء بعد انقطاعه لساعات بسبب عطل فني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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